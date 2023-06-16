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Мантуров прокомментировал идею ребрендинга на кириллицу - РИА Новости, 16.06.2023
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13:21 16.06.2023 (обновлено: 13:44 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kirillitsa-1878614431.html
Мантуров прокомментировал идею ребрендинга на кириллицу
Мантуров прокомментировал идею ребрендинга на кириллицу - РИА Новости, 16.06.2023
Мантуров прокомментировал идею ребрендинга на кириллицу
Возможность перехода брендов российских предприятий с латиницы на кириллицу - вопрос спорный: продукт должен сохранить привлекательность для экспорта, а... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:21
2023-06-16T13:44
пмэф-2023
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возможность перехода брендов российских предприятий с латиницы на кириллицу - вопрос спорный: продукт должен сохранить привлекательность для экспорта, а ребрендинг обойдётся в миллиарды рублей, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на ПМЭФ-2023. "Дело в том, что наш рынок имеет определенные ограничения по своей емкости. И создавая какой-то продукт, производя его, мы должны все равно думать об экспорте. Неважно, с Западом или с Востоком - кооперация полезна. Что касается названия - тонкий момент. Я вчера имел дискуссию, не буду говорить, с кем. И он говорит, я потрачу на это несколько миллиардов рублей, переводя названия массового продукта на кириллицу, но я же хочу экспортировать. Поэтому спорный момент", - сказал он в ходе сессии "Актуализация долгосрочной промышленной политики политики России для новой реальности". При этом Мантуров подчеркнул, что сам он - сторонник кириллицы. "Приезжаешь в Китай - все на китайском написано, хочешь - читай, если поймёшь, хочешь - не читай, если не поймёшь", - привёл он пример того, когда страна называет бренды на родном языке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров прокомментировал идею ребрендинга на кириллицу

Мантуров назвал вопрос перехода брендов российских предприятий на кириллицу спорным

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на ПМЭФ-2023
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возможность перехода брендов российских предприятий с латиницы на кириллицу - вопрос спорный: продукт должен сохранить привлекательность для экспорта, а ребрендинг обойдётся в миллиарды рублей, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на ПМЭФ-2023.
"Дело в том, что наш рынок имеет определенные ограничения по своей емкости. И создавая какой-то продукт, производя его, мы должны все равно думать об экспорте. Неважно, с Западом или с Востоком - кооперация полезна. Что касается названия - тонкий момент. Я вчера имел дискуссию, не буду говорить, с кем. И он говорит, я потрачу на это несколько миллиардов рублей, переводя названия массового продукта на кириллицу, но я же хочу экспортировать. Поэтому спорный момент", - сказал он в ходе сессии "Актуализация долгосрочной промышленной политики политики России для новой реальности".
При этом Мантуров подчеркнул, что сам он - сторонник кириллицы. "Приезжаешь в Китай - все на китайском написано, хочешь - читай, если поймёшь, хочешь - не читай, если не поймёшь", - привёл он пример того, когда страна называет бренды на родном языке.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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