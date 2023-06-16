https://ria.ru/20230616/kirillitsa-1878614431.html

Мантуров прокомментировал идею ребрендинга на кириллицу

Мантуров прокомментировал идею ребрендинга на кириллицу - РИА Новости, 16.06.2023

Мантуров прокомментировал идею ребрендинга на кириллицу

Возможность перехода брендов российских предприятий с латиницы на кириллицу - вопрос спорный: продукт должен сохранить привлекательность для экспорта, а... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:21

2023-06-16T13:21

2023-06-16T13:44

пмэф-2023

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Возможность перехода брендов российских предприятий с латиницы на кириллицу - вопрос спорный: продукт должен сохранить привлекательность для экспорта, а ребрендинг обойдётся в миллиарды рублей, заявил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на ПМЭФ-2023. "Дело в том, что наш рынок имеет определенные ограничения по своей емкости. И создавая какой-то продукт, производя его, мы должны все равно думать об экспорте. Неважно, с Западом или с Востоком - кооперация полезна. Что касается названия - тонкий момент. Я вчера имел дискуссию, не буду говорить, с кем. И он говорит, я потрачу на это несколько миллиардов рублей, переводя названия массового продукта на кириллицу, но я же хочу экспортировать. Поэтому спорный момент", - сказал он в ходе сессии "Актуализация долгосрочной промышленной политики политики России для новой реальности". При этом Мантуров подчеркнул, что сам он - сторонник кириллицы. "Приезжаешь в Китай - все на китайском написано, хочешь - читай, если поймёшь, хочешь - не читай, если не поймёшь", - привёл он пример того, когда страна называет бренды на родном языке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/avtovaz-1877713778.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)