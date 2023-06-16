Рейтинг@Mail.ru
Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:44 16.06.2023 (обновлено: 13:16 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kiev-1878574084.html
Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города
Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города - РИА Новости, 16.06.2023
Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве в Подольском районе города. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:44
2023-06-16T13:16
специальная военная операция на украине
киев
подольский район
в мире
виталий кличко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве в Подольском районе города."Взрыв в столице. В Подольском районе", - написал Кличко.Позже мэр уточнил, что звуки взрывов, которые были слышны в Подольском районе Киева, - это работа сил ПВО в Киевской области. По его словам, в Киеве повреждений не зафиксировано.Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230615/vzryvy-1878211196.html
киев
подольский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_5a7f559de9226cf634020a556ea25262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, подольский район, в мире, виталий кличко, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Подольский район, В мире, Виталий Кличко, Украина
Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города

В Киеве днем 16 июня прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога

© Фото : ДСНС України Пожарная служба Украины
Пожарная служба Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : ДСНС України
Пожарная служба Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве в Подольском районе города.
"Взрыв в столице. В Подольском районе", - написал Кличко.
Позже мэр уточнил, что звуки взрывов, которые были слышны в Подольском районе Киева, - это работа сил ПВО в Киевской области. По его словам, в Киеве повреждений не зафиксировано.
Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Херсон - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне
15 июня, 07:10
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевПодольский районВ миреВиталий КличкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала