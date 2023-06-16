https://ria.ru/20230616/kiev-1878574084.html

Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города

Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города - РИА Новости, 16.06.2023

Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве в Подольском районе города. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:44

2023-06-16T11:44

2023-06-16T13:16

специальная военная операция на украине

киев

подольский район

в мире

виталий кличко

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве в Подольском районе города."Взрыв в столице. В Подольском районе", - написал Кличко.Позже мэр уточнил, что звуки взрывов, которые были слышны в Подольском районе Киева, - это работа сил ПВО в Киевской области. По его словам, в Киеве повреждений не зафиксировано.Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230615/vzryvy-1878211196.html

киев

подольский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, подольский район, в мире, виталий кличко, украина