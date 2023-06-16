https://ria.ru/20230616/kiev-1878574084.html
Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города
Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города - РИА Новости, 16.06.2023
Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве в Подольском районе города. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:44
2023-06-16T11:44
2023-06-16T13:16
специальная военная операция на украине
киев
подольский район
в мире
виталий кличко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_ae3acefff0ca297a4f5cbc1d8d7d46e5.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве в Подольском районе города."Взрыв в столице. В Подольском районе", - написал Кличко.Позже мэр уточнил, что звуки взрывов, которые были слышны в Подольском районе Киева, - это работа сил ПВО в Киевской области. По его словам, в Киеве повреждений не зафиксировано.Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230615/vzryvy-1878211196.html
киев
подольский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156232/03/1562320366_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_5a7f559de9226cf634020a556ea25262.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, подольский район, в мире, виталий кличко, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Подольский район, В мире, Виталий Кличко, Украина
Мэр Киева сообщил о взрыве в Подольском районе города
В Киеве днем 16 июня прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога