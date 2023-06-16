https://ria.ru/20230616/kiev-1878563513.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.06.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области во время визита делегации из ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:15
2023-06-16T11:15
2023-06-16T11:36
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области во время визита делегации из ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Как сообщали ранее в пятницу СМИ, делегация прибыла на Украину, чтобы обсудить африканскую мирную миссию с Владимиром Зеленским. По данным украинского издания "Страна.ua", африканская делегация уже приехала в город Бучу Киевской области.По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Киеве и Киевской области прозвучал в 11.06 (совпадает с мск). Позже, через несколько минут, тревога прозвучала в Хмельницкой, Черновецкой и Полтавской областях Украины.Ранее в пятницу сообщалось, что сигнал тревоги объявлен в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве во время визита президента ЮАР
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области во время визита делегации из ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Как сообщали ранее в пятницу СМИ, делегация прибыла на Украину, чтобы обсудить африканскую мирную миссию с Владимиром Зеленским. По данным украинского издания "Страна.ua", африканская делегация уже приехала в город Бучу Киевской области.
По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Киеве и Киевской области прозвучал в 11.06 (совпадает с мск). Позже, через несколько минут, тревога прозвучала в Хмельницкой, Черновецкой и Полтавской областях Украины.
Ранее в пятницу сообщалось, что сигнал тревоги объявлен в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.
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