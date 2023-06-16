https://ria.ru/20230616/kiev-1878563513.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.06.2023

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области во время визита делегации из ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой, свидетельствуют данные... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:15

2023-06-16T11:15

2023-06-16T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

киев

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области во время визита делегации из ЮАР во главе с президентом Сирилом Рамафосой, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Как сообщали ранее в пятницу СМИ, делегация прибыла на Украину, чтобы обсудить африканскую мирную миссию с Владимиром Зеленским. По данным украинского издания "Страна.ua", африканская делегация уже приехала в город Бучу Киевской области.По данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Киеве и Киевской области прозвучал в 11.06 (совпадает с мск). Позже, через несколько минут, тревога прозвучала в Хмельницкой, Черновецкой и Полтавской областях Украины.Ранее в пятницу сообщалось, что сигнал тревоги объявлен в Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев