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"Людей станет меньше". Киев раскрыл свои истинные цели - РИА Новости, 16.06.2023
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Религия
 
08:00 16.06.2023 (обновлено: 08:02 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html
"Людей станет меньше". Киев раскрыл свои истинные цели
"Людей станет меньше". Киев раскрыл свои истинные цели - РИА Новости, 16.06.2023
"Людей станет меньше". Киев раскрыл свои истинные цели
На Украине намечается новый виток гонений на каноническую УПЦ. Первый удар опять нанесли по святая святых — Киево-Печерской лавре. Но в этот раз власти, похоже, РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:00
2023-06-16T08:02
религия
украина
киев
петр порошенко
православная церковь украины (пцу)
служба безопасности украины
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине намечается новый виток гонений на каноническую УПЦ. Первый удар опять нанесли по святая святых — Киево-Печерской лавре. Но в этот раз власти, похоже, сменили тактику.Молитвы за Мазепу"Будет какая-то небольшая секта прихожан — 50-100 тысяч, но и они исчезнут. Это вопрос уже необратимый". Так вкратце описал будущее Украинской церкви нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда.По его словам, это произойдет в течение года и "остатки от русской сектантской религии в виде УПЦ" превратятся в "катакомбную церковь". Но и в таком виде просуществуют недолго.У Киево-Печерской лавры вновь усиленные наряды полиции, на входе — проверка паспортов. А в воскресенье, 11 июня, к стенам монастыря неожиданно подъехал автобус с надписью "Дети". Но находились в нем не школьники, а мужчины в военной форме.Прихожане заволновались: не очередной ли это троянский конь от властей, еще одна провокация. Тем более что богослужение в тот день проводил глава УПЦ митрополит Онуфрий. Однако военнослужащие двинулись строем к Верхней лавре — музейной части комплекса.Оказалось, по ошибке их автобус припарковался не в том месте. Одновременно с УПЦ шла "служба" Православной церкви Украины (ПЦУ) — раскольнической структуры, созданной в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. На нее-то и прибыли солдаты.Еще полгода назад украинским верующим и в страшном сне не могло присниться, что когда-нибудь в главном религиозном центре страны обоснуются самосвяты. Но власти санкционировали их "литургии" почти на все крупные праздники — Рождество, Крещение, Благовещение.На этот раз сторонники ПЦУ собрались в лавре, чтобы помолиться за упокой души гетмана Ивана Мазепы."Исторический день, — написал в своем Telegram-канале присутствовавший при этом министр культуры Александр Ткаченко. — Впервые в истории Киево-Печерской лавры отправлена панихида по ее меценату и ктитору &lt;…&gt;, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью".Мазепа действительно жертвовал деньги на храмы древней обители. Но все-таки для большинства людей он, в первую очередь, известен предательством в Северной войне. Ткаченко же считает иначе."Теперь будут звучать молебны за выдающихся деятелей украинской истории, — радуется он. — Как и обещали, лавра становится украинской".Это давняя цель политиков. Но не все так просто.Запутавшийся министрФормально обитель принадлежит государству как историко-культурный заповедник. Нижняя лавра находится в безвозмездном пользовании УПЦ. Там мужской монастырь.Поэтому властям нужно во что бы то ни стало выселить оттуда "коллаборантов" и "адептов русского мира", как они называют духовенство канонической церкви.Весной Минкульт разорвал договор аренды с монастырем и потребовал братию покинуть территорию до 30 марта. В УПЦ назвали это ультиматумом.А наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что для расторжения договора необходимо решение суда. Вскоре СБУ обвинила его в "разжигании межрелигиозной розни" и "оправдании российской вооруженной агрессии". Сейчас архиерей находится под домашним арестом.В итоге руководство Украинской церкви и чиновники подали друг на друга взаимные иски. В середине мая состоялось первое заседание. Но его почти сразу же перенесли. Ответчик — Минкульт — не смог предоставить никаких документов, обосновывающих правомерность аннулирования договора. Сослались на их секретность.Верующие же все это время по мере сил препятствовали деятельности министерской комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса. С горем пополам "ревизию" все-таки провели."Все в разных состояниях. УПЦ допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника", — констатировал Ткаченко 6 июня.Комиссия подписала с дирекцией заповедника акт приемки-передачи: государству должны вернуть 79 объектов. Хотя монастырь, как отметил министр, и отказался завизировать документ, братии все равно велели в течение трех дней покинуть территорию.В УПЦ, комментируя его слова, указали на их противоречивость. И заверили, что юридических последствий они иметь не будут."Ткаченко говорит, что подписан акт приема передачи имущества лавры, а уже в следующем предложении: монастырь отказался подписывать. Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой", — заявил журналистам председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.Позже глава Минкульта сообщил: в обозначенный срок монахи требование не выполнили. "Это и все другие препятствия будут добавлены в судебное дело", — заключил он.Жить по-своемуУкраинские власти до сих пор не объяснили, как намерены распорядиться обителью.Предлагали оборудовать там госпиталь для раненых. Затем — центр народных художественных промыслов. Недавно, видимо, под впечатлением от "панихиды" по гетману Александр Ткаченко сказал, что в обители откроют музей Ивана Мазепы.Не остаются в стороне и раскольники. Еще в конце прошлого года они зарегистрировали в лавре свой "монастырь". А в марте лидер ПЦУ Епифаний Думенко назначил туда "наместника" — бывшего клирика УПЦ Авраамия (Лотыша).Однако, по мнению религиоведа Романа Лункина, говорить о том, чем закончится противостояние, рано. Пока очевидно лишь то, что власти меняют тактику."Они увидели: количественный подход — запрет деятельности УПЦ, захват и перерегистрация храмов — ни к чему не приводит. Поэтому пошли по другому пути — качественному", — рассуждает специалист.То есть сделали ставку на дерусификацию. Решили показать, что Украина во всем (даже в религии) — самостоятельное государство. А для этого нужны "свои" храмы, "свои" герои и святые — тот же Мазепа.
https://ria.ru/20230601/kiev-1875392873.html
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украина, киев, петр порошенко, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Украина, Киев, Петр Порошенко, Православная церковь Украины (ПЦУ), Служба безопасности Украины, Аналитика - Религия и мировоззрение

"Людей станет меньше". Киев раскрыл свои истинные цели

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую Лавру
Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа в Киево-Печерскую Лавру - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Александр Максименко
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Сергей Проскурин. На Украине намечается новый виток гонений на каноническую УПЦ. Первый удар опять нанесли по святая святых — Киево-Печерской лавре. Но в этот раз власти, похоже, сменили тактику.

Молитвы за Мазепу

"Будет какая-то небольшая секта прихожан — 50-100 тысяч, но и они исчезнут. Это вопрос уже необратимый". Так вкратце описал будущее Украинской церкви нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда.
По его словам, это произойдет в течение года и "остатки от русской сектантской религии в виде УПЦ" превратятся в "катакомбную церковь". Но и в таком виде просуществуют недолго.
У Киево-Печерской лавры вновь усиленные наряды полиции, на входе — проверка паспортов. А в воскресенье, 11 июня, к стенам монастыря неожиданно подъехал автобус с надписью "Дети". Но находились в нем не школьники, а мужчины в военной форме.
Прихожане заволновались: не очередной ли это троянский конь от властей, еще одна провокация. Тем более что богослужение в тот день проводил глава УПЦ митрополит Онуфрий. Однако военнослужащие двинулись строем к Верхней лавре — музейной части комплекса.
© Фото : Союз православных журналистов/TelegramВоеннослужащие ВСУ у Киево-Печерской лавры, 11 июня 2023 года
Военнослужащие ВСУ у Киево-Печерской Лавры, 11 июня 2023 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Союз православных журналистов/Telegram
Военнослужащие ВСУ у Киево-Печерской лавры, 11 июня 2023 года
Оказалось, по ошибке их автобус припарковался не в том месте. Одновременно с УПЦ шла "служба" Православной церкви Украины (ПЦУ) — раскольнической структуры, созданной в 2018-м при содействии экс-президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея. На нее-то и прибыли солдаты.
Еще полгода назад украинским верующим и в страшном сне не могло присниться, что когда-нибудь в главном религиозном центре страны обоснуются самосвяты. Но власти санкционировали их "литургии" почти на все крупные праздники — Рождество, Крещение, Благовещение.
На этот раз сторонники ПЦУ собрались в лавре, чтобы помолиться за упокой души гетмана Ивана Мазепы.
"Исторический день, — написал в своем Telegram-канале присутствовавший при этом министр культуры Александр Ткаченко. — Впервые в истории Киево-Печерской лавры отправлена панихида по ее меценату и ктитору <…>, который за нежелание повиноваться Московии еще при жизни был подвергнут анафеме российской имперской церковью".
Карл XII и гетман Мазепа, картина шведского художника Густава Седерштрома
Карл XII и гетман Мазепа, картина шведского художника Густава Седерштрома
Карл XII и гетман Мазепа, картина шведского художника Густава Седерштрома
Мазепа действительно жертвовал деньги на храмы древней обители. Но все-таки для большинства людей он, в первую очередь, известен предательством в Северной войне. Ткаченко же считает иначе.
"Теперь будут звучать молебны за выдающихся деятелей украинской истории, — радуется он. — Как и обещали, лавра становится украинской".
Это давняя цель политиков. Но не все так просто.

Запутавшийся министр

Формально обитель принадлежит государству как историко-культурный заповедник. Нижняя лавра находится в безвозмездном пользовании УПЦ. Там мужской монастырь.
Поэтому властям нужно во что бы то ни стало выселить оттуда "коллаборантов" и "адептов русского мира", как они называют духовенство канонической церкви.
© Фото : УПЦПрихожане в Киево-Печерской лавре
Прихожане в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : УПЦ
Прихожане в Киево-Печерской лавре
Весной Минкульт разорвал договор аренды с монастырем и потребовал братию покинуть территорию до 30 марта. В УПЦ назвали это ультиматумом.
А наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что для расторжения договора необходимо решение суда. Вскоре СБУ обвинила его в "разжигании межрелигиозной розни" и "оправдании российской вооруженной агрессии". Сейчас архиерей находится под домашним арестом.
В итоге руководство Украинской церкви и чиновники подали друг на друга взаимные иски. В середине мая состоялось первое заседание. Но его почти сразу же перенесли. Ответчик — Минкульт — не смог предоставить никаких документов, обосновывающих правомерность аннулирования договора. Сослались на их секретность.
Верующие же все это время по мере сил препятствовали деятельности министерской комиссии, которая пыталась опечатывать монастырские корпуса. С горем пополам "ревизию" все-таки провели.
© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
"Все в разных состояниях. УПЦ допущена самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника", — констатировал Ткаченко 6 июня.
Комиссия подписала с дирекцией заповедника акт приемки-передачи: государству должны вернуть 79 объектов. Хотя монастырь, как отметил министр, и отказался завизировать документ, братии все равно велели в течение трех дней покинуть территорию.
В УПЦ, комментируя его слова, указали на их противоречивость. И заверили, что юридических последствий они иметь не будут.
"Ткаченко говорит, что подписан акт приема передачи имущества лавры, а уже в следующем предложении: монастырь отказался подписывать. Видимо, Александр Ткаченко подписал этот акт сам с собой", — заявил журналистам председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМинистр культуры Украины Александр Ткаченко на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Министр культуры Украины Александр Ткаченко на съезде партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Министр культуры Украины Александр Ткаченко на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Позже глава Минкульта сообщил: в обозначенный срок монахи требование не выполнили. "Это и все другие препятствия будут добавлены в судебное дело", — заключил он.

Жить по-своему

Украинские власти до сих пор не объяснили, как намерены распорядиться обителью.
Предлагали оборудовать там госпиталь для раненых. Затем — центр народных художественных промыслов. Недавно, видимо, под впечатлением от "панихиды" по гетману Александр Ткаченко сказал, что в обители откроют музей Ивана Мазепы.
Не остаются в стороне и раскольники. Еще в конце прошлого года они зарегистрировали в лавре свой "монастырь". А в марте лидер ПЦУ Епифаний Думенко назначил туда "наместника" — бывшего клирика УПЦ Авраамия (Лотыша).
© Фото : ПЦУАрхимандрит раскольнической Православной церкви Украины Авраамий (Лотыш)
Архимандрит раскольнической Православной церкви Украины Авраамий (Лотыш) - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : ПЦУ
Архимандрит раскольнической Православной церкви Украины Авраамий (Лотыш)
Однако, по мнению религиоведа Романа Лункина, говорить о том, чем закончится противостояние, рано. Пока очевидно лишь то, что власти меняют тактику.
"Они увидели: количественный подход — запрет деятельности УПЦ, захват и перерегистрация храмов — ни к чему не приводит. Поэтому пошли по другому пути — качественному", — рассуждает специалист.
То есть сделали ставку на дерусификацию. Решили показать, что Украина во всем (даже в религии) — самостоятельное государство. А для этого нужны "свои" храмы, "свои" герои и святые — тот же Мазепа.
Полицейские охраняют вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
"Там все — покойники". Киев решил опробовать новую тактику
1 июня, 08:00
 
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