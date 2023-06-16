https://ria.ru/20230616/khomchak-1878544692.html

СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку

СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку - РИА Новости, 16.06.2023

СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, а также руководившему в 2014 году операцией на юго-востоке... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:20

2023-06-16T10:20

2023-06-16T10:27

вооруженные силы украины

россия

украина

руслан хомчак

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

игорь федоров

луганск

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, а также руководившему в 2014 году операцией на юго-востоке Украины первому зампредседателя СБУ Василию Крутову и первому замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.В ведомстве добавили, что председатель СК РФ провел оперативное совещание в Луганске. Бастрыкин заслушал актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима. Отмечено, что в настоящее время утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые переданы в суды."Предъявлены обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, осуществлявшему общее командование ВСУ. В результате его преступных действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предъявлено обвинение руководившему в апреле-июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, а также первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову", - сказали в СК РФ.

https://ria.ru/20230521/mus-1873243602.html

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