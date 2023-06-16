Рейтинг@Mail.ru
СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 16.06.2023 (обновлено: 10:27 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/khomchak-1878544692.html
СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку
СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку - РИА Новости, 16.06.2023
СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, а также руководившему в 2014 году операцией на юго-востоке... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:20
2023-06-16T10:27
вооруженные силы украины
россия
украина
руслан хомчак
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
игорь федоров
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156157/23/1561572347_0:343:2421:1705_1920x0_80_0_0_b0aa4052f2981e9b35fb1d5e794ea24b.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, а также руководившему в 2014 году операцией на юго-востоке Украины первому зампредседателя СБУ Василию Крутову и первому замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.В ведомстве добавили, что председатель СК РФ провел оперативное совещание в Луганске. Бастрыкин заслушал актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима. Отмечено, что в настоящее время утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые переданы в суды."Предъявлены обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, осуществлявшему общее командование ВСУ. В результате его преступных действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предъявлено обвинение руководившему в апреле-июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, а также первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову", - сказали в СК РФ.
https://ria.ru/20230521/mus-1873243602.html
россия
украина
луганск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156157/23/1561572347_0:116:2421:1932_1920x0_80_0_0_51aa2af538fea6c69554f5ad1b0cbd1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, украина, руслан хомчак, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, игорь федоров, луганск, в мире
Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Руслан Хомчак, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Игорь Федоров, Луганск, В мире
СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку

Следственный комитет заочно предъявил обвинения бывшему главнокомандующему ВСУ Хомчаку

© Міністерство оборони УкраїниРуслан Хомчак
Руслан Хомчак
© Міністерство оборони України
Руслан Хомчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, а также руководившему в 2014 году операцией на юго-востоке Украины первому зампредседателя СБУ Василию Крутову и первому замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве добавили, что председатель СК РФ провел оперативное совещание в Луганске. Бастрыкин заслушал актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима. Отмечено, что в настоящее время утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые переданы в суды.
«
"Предъявлены обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, осуществлявшему общее командование ВСУ. В результате его преступных действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предъявлено обвинение руководившему в апреле-июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, а также первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову", - сказали в СК РФ.
Здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
СК заочно предъявил обвинение прокурору и судье МУС
21 мая, 15:28
 
Вооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаРуслан ХомчакСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности УкраиныИгорь ФедоровЛуганскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала