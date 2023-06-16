https://ria.ru/20230616/khomchak-1878544692.html
СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку
СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку - РИА Новости, 16.06.2023
СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку
Следственный комитет России заочно предъявил обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, а также руководившему в 2014 году операцией на юго-востоке... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:20
2023-06-16T10:20
2023-06-16T10:27
вооруженные силы украины
россия
украина
руслан хомчак
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
игорь федоров
луганск
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Следственный комитет России заочно предъявил обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, а также руководившему в 2014 году операцией на юго-востоке Украины первому зампредседателя СБУ Василию Крутову и первому замначальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.В ведомстве добавили, что председатель СК РФ провел оперативное совещание в Луганске. Бастрыкин заслушал актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима. Отмечено, что в настоящее время утверждены обвинительные заключения по 90 уголовным делам, которые переданы в суды."Предъявлены обвинения главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, осуществлявшему общее командование ВСУ. В результате его преступных действий погибли и получили ранения десятки мирных граждан, в том числе дети, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Предъявлено обвинение руководившему в апреле-июле 2014 года операцией на юго-востоке Украины первому заместителю председателя СБУ Василию Крутову, а также первому заместителю начальника штаба сухопутных войск ВСУ Игорю Федорову", - сказали в СК РФ.
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вооруженные силы украины, россия, украина, руслан хомчак, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, игорь федоров, луганск, в мире
Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Руслан Хомчак, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Игорь Федоров, Луганск, В мире
СК заочно предъявил обвинение бывшему главкому ВСУ Хомчаку
Следственный комитет заочно предъявил обвинения бывшему главнокомандующему ВСУ Хомчаку