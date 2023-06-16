https://ria.ru/20230616/khimki-1878722200.html
Глава Химок рассказал об увеличении территории округа в 2,5 раза
Глава Химок рассказал об увеличении территории округа в 2,5 раза - РИА Новости, 16.06.2023
Глава Химок рассказал об увеличении территории округа в 2,5 раза
Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин выступил с ежегодным обращением, в котором рассказал об итогах работы за 10 лет и дальнейших планах... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T17:02
2023-06-16T17:02
2023-06-16T17:02
химки
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин выступил с ежегодным обращением, в котором рассказал об итогах работы за 10 лет и дальнейших планах по развитию, сообщает пресс-служба администрации округа.Волошин затронул тему увеличения территории Химок. С 1 января 2023 года в состав округа вошли 36 населенных пунктов. Общая площадь Химок возросла до 25,7 тысячи гектаров, а число жителей - увеличилось до 411 тысяч человек. Он отметил, что для людей, проживающих в поселениях, изменение границ повысило доступность социальной инфраструктуры, а также подчеркнул, что новые территории – большие возможности для развития города."В Кутузовском и Луневском располагаются восемь крупных предприятий и почти две тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня там почти девять тысяч рабочих мест. Мы планируем увеличить эту цифру", - заявил Волошин.По данным пресс-службы, с новыми территориями Химки стали еще привлекательнее и с точки зрения туризма. Площадь лесов возросла до 10 тысяч гектаров. В состав округа вошли озера Круглое, Черное и река Горетовка. Кроме того, в состав округа вошли объекты культурного наследия. Один из них – усадьба Середниково 18 века, в которой и состоялось обращение главы.Как отмечается в сообщении, также теперь в Химках находится особо охраняемая природная зона "Курочкино болото". Площадь заказника - почти 60 гектаров. На этой территории расположена уникальная экосистема, в том числе занесенные в Красную книгу Московской области растения и животные.Волошин отметил, что эта инфраструктура дает городу мощный импульс для развития культурной сферы и организации разнообразного досуга для жителей и гостей округа.
https://ria.ru/20230615/khimki-1878488467.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Глава подмосковного городского округа Химки Дмитрий Волошин выступил с ежегодным обращением, в котором рассказал об итогах работы за 10 лет и дальнейших планах по развитию, сообщает пресс-служба администрации округа.
Волошин затронул тему увеличения территории Химок. С 1 января 2023 года в состав округа вошли 36 населенных пунктов. Общая площадь Химок возросла до 25,7 тысячи гектаров, а число жителей - увеличилось до 411 тысяч человек. Он отметил, что для людей, проживающих в поселениях, изменение границ повысило доступность социальной инфраструктуры, а также подчеркнул, что новые территории – большие возможности для развития города.
Глава Химок выступил с ежегодным обращением к жителям
"В Кутузовском и Луневском располагаются восемь крупных предприятий и почти две тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня там почти девять тысяч рабочих мест. Мы планируем увеличить эту цифру", - заявил Волошин.
По данным пресс-службы, с новыми территориями Химки стали еще привлекательнее и с точки зрения туризма. Площадь лесов возросла до 10 тысяч гектаров. В состав округа вошли озера Круглое, Черное и река Горетовка. Кроме того, в состав округа вошли объекты культурного наследия. Один из них – усадьба Середниково 18 века, в которой и состоялось обращение главы.
Как отмечается в сообщении, также теперь в Химках находится особо охраняемая природная зона "Курочкино болото". Площадь заказника - почти 60 гектаров. На этой территории расположена уникальная экосистема, в том числе занесенные в Красную книгу Московской области
растения и животные.
Волошин отметил, что эта инфраструктура дает городу мощный импульс для развития культурной сферы и организации разнообразного досуга для жителей и гостей округа.