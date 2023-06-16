https://ria.ru/20230616/karta-1878661145.html

Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области

Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области - РИА Новости, 16.06.2023

Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области

Власти Новосибирской области на ПМЭФ-2023 договорились с компанией-оператором российской национальной платёжной системой "Мир" о совместном продвижении Карты... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:17

2023-06-16T15:17

2023-06-16T15:48

новосибирская область

андрей травников

владимир комлев

платежная система "мир"

пмэф 2023

экономика

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НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Новосибирской области на ПМЭФ-2023 договорились с компанией-оператором российской национальной платёжной системой "Мир" о совместном продвижении Карты жителя Новосибирской области, сообщает правительства региона. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор компании-оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев. Документ предусматривает проведение совместных информационных кампаний, направленных на популяризацию знания о преимуществах Карты жителя региона. "Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата – Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платёжной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян, и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками", - сказал Травников. Он пояснил, что проект Карты жителя Новосибирской области создан на основе карты "Мир", и власти надеются на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя – не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платёжной системы "Мир". Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовать многие сервисы. При этом не требуется постоянное ношение ее с собой, потому что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте "Мир". "Совместно с правительством региона мы обсуждали расширение перечня нефинансовых сервисов, доступных по Карте жителя. Например, включить в ее функционал возможность предоставления адресных социальных выплат и подключение технологии электронного сертификата. Кроме того, мы договорились с коллегами привлечь к проекту активную молодежь. В том числе провести летом обучающие мероприятия с участием наших экспертов и новосибирских студентов с целью развития цифровых сервисов в рамках проекта. Это поможет не только повысить уровень знания о Карте жителя у молодых людей, живущих в регионе, но и сгенерировать новые идеи по её развитию", – отметил Владимир Комлев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/venesuela-1878348381.html

https://ria.ru/20230615/novosibirsk-1878354096.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новосибирская область, андрей травников, владимир комлев, платежная система "мир", пмэф 2023, экономика