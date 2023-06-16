https://ria.ru/20230616/karta-1878661145.html
Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области
Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области - РИА Новости, 16.06.2023
Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области
Власти Новосибирской области на ПМЭФ-2023 договорились с компанией-оператором российской национальной платёжной системой "Мир" о совместном продвижении Карты... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:17
2023-06-16T15:17
2023-06-16T15:48
новосибирская область
андрей травников
владимир комлев
платежная система "мир"
пмэф 2023
экономика
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НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Новосибирской области на ПМЭФ-2023 договорились с компанией-оператором российской национальной платёжной системой "Мир" о совместном продвижении Карты жителя Новосибирской области, сообщает правительства региона. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор компании-оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев. Документ предусматривает проведение совместных информационных кампаний, направленных на популяризацию знания о преимуществах Карты жителя региона. "Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата – Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платёжной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян, и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками", - сказал Травников. Он пояснил, что проект Карты жителя Новосибирской области создан на основе карты "Мир", и власти надеются на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя – не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платёжной системы "Мир". Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовать многие сервисы. При этом не требуется постоянное ношение ее с собой, потому что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте "Мир". "Совместно с правительством региона мы обсуждали расширение перечня нефинансовых сервисов, доступных по Карте жителя. Например, включить в ее функционал возможность предоставления адресных социальных выплат и подключение технологии электронного сертификата. Кроме того, мы договорились с коллегами привлечь к проекту активную молодежь. В том числе провести летом обучающие мероприятия с участием наших экспертов и новосибирских студентов с целью развития цифровых сервисов в рамках проекта. Это поможет не только повысить уровень знания о Карте жителя у молодых людей, живущих в регионе, но и сгенерировать новые идеи по её развитию", – отметил Владимир Комлев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, андрей травников, владимир комлев, платежная система "мир", пмэф 2023, экономика
Новосибирская область, Андрей Травников, Владимир Комлев, Платежная система "Мир", ПМЭФ 2023, Экономика
НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Новосибирской области на ПМЭФ-2023 договорились с компанией-оператором российской национальной платёжной системой "Мир" о совместном продвижении Карты жителя Новосибирской области, сообщает правительства региона.
Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Андрей Травников
и генеральный директор компании-оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев
. Документ предусматривает проведение совместных информационных кампаний, направленных на популяризацию знания о преимуществах Карты жителя региона.
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"Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата – Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платёжной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян, и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками", - сказал Травников.
Он пояснил, что проект Карты жителя Новосибирской области создан на основе карты "Мир", и власти надеются на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя – не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платёжной системы "Мир".
Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовать многие сервисы. При этом не требуется постоянное ношение ее с собой, потому что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте "Мир".
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"Совместно с правительством региона мы обсуждали расширение перечня нефинансовых сервисов, доступных по Карте жителя. Например, включить в ее функционал возможность предоставления адресных социальных выплат и подключение технологии электронного сертификата. Кроме того, мы договорились с коллегами привлечь к проекту активную молодежь. В том числе провести летом обучающие мероприятия с участием наших экспертов и новосибирских студентов с целью развития цифровых сервисов в рамках проекта. Это поможет не только повысить уровень знания о Карте жителя у молодых людей, живущих в регионе, но и сгенерировать новые идеи по её развитию", – отметил Владимир Комлев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.