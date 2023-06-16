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Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области - РИА Новости, 16.06.2023
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15:17 16.06.2023 (обновлено: 15:48 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/karta-1878661145.html
Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области
Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области - РИА Новости, 16.06.2023
Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области
Власти Новосибирской области на ПМЭФ-2023 договорились с компанией-оператором российской национальной платёжной системой "Мир" о совместном продвижении Карты... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:17
2023-06-16T15:48
новосибирская область
андрей травников
владимир комлев
платежная система "мир"
пмэф 2023
экономика
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НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Новосибирской области на ПМЭФ-2023 договорились с компанией-оператором российской национальной платёжной системой "Мир" о совместном продвижении Карты жителя Новосибирской области, сообщает правительства региона. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор компании-оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев. Документ предусматривает проведение совместных информационных кампаний, направленных на популяризацию знания о преимуществах Карты жителя региона. "Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата – Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платёжной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян, и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками", - сказал Травников. Он пояснил, что проект Карты жителя Новосибирской области создан на основе карты "Мир", и власти надеются на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя – не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платёжной системы "Мир". Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовать многие сервисы. При этом не требуется постоянное ношение ее с собой, потому что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте "Мир". "Совместно с правительством региона мы обсуждали расширение перечня нефинансовых сервисов, доступных по Карте жителя. Например, включить в ее функционал возможность предоставления адресных социальных выплат и подключение технологии электронного сертификата. Кроме того, мы договорились с коллегами привлечь к проекту активную молодежь. В том числе провести летом обучающие мероприятия с участием наших экспертов и новосибирских студентов с целью развития цифровых сервисов в рамках проекта. Это поможет не только повысить уровень знания о Карте жителя у молодых людей, живущих в регионе, но и сгенерировать новые идеи по её развитию", – отметил Владимир Комлев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/venesuela-1878348381.html
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новосибирская область, андрей травников, владимир комлев, платежная система "мир", пмэф 2023, экономика
Новосибирская область, Андрей Травников, Владимир Комлев, Платежная система "Мир", ПМЭФ 2023, Экономика

Система "Мир" поможет популяризировать карту жителя Новосибирской области

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКарта платежной системы "Мир"
Карта платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Карта платежной системы "Мир"
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НОВОСИБИРСК, 16 июн – РИА Новости. Власти Новосибирской области на ПМЭФ-2023 договорились с компанией-оператором российской национальной платёжной системой "Мир" о совместном продвижении Карты жителя Новосибирской области, сообщает правительства региона.
Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Андрей Травников и генеральный директор компании-оператора платежной системы "Мир" Владимир Комлев. Документ предусматривает проведение совместных информационных кампаний, направленных на популяризацию знания о преимуществах Карты жителя региона.
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"Новосибирская область вошла в этап наполнения нашей системы Карты жителя сервисами, востребованными и удобными для людей. Появление этого уникального формата – Карты жителя открытой архитектуры, открытой концепции, возможность участвовать в ней для любого банка, любой государственной или коммерческой организации появилась после создания национальной платёжной системы. Теперь нет опасений за персональные данные россиян, и есть карта, востребованная всеми российскими и иностранными банками", - сказал Травников.
Он пояснил, что проект Карты жителя Новосибирской области создан на основе карты "Мир", и власти надеются на поддержку и содействие в более активном продвижении Карты жителя – не только с целью получения социальных, государственных услуг, но и коммерческих услуг и дисконтных программ от клиентов платёжной системы "Мир".
Карта жителя – это сложная информационно-цифровая платформа, которая позволяет объединить и реализовать многие сервисы. При этом не требуется постоянное ношение ее с собой, потому что карта жителя Новосибирской области может быть привязана к любой банковской карте "Мир".
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"Совместно с правительством региона мы обсуждали расширение перечня нефинансовых сервисов, доступных по Карте жителя. Например, включить в ее функционал возможность предоставления адресных социальных выплат и подключение технологии электронного сертификата. Кроме того, мы договорились с коллегами привлечь к проекту активную молодежь. В том числе провести летом обучающие мероприятия с участием наших экспертов и новосибирских студентов с целью развития цифровых сервисов в рамках проекта. Это поможет не только повысить уровень знания о Карте жителя у молодых людей, живущих в регионе, но и сгенерировать новые идеи по её развитию", – отметил Владимир Комлев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Новосибирская областьАндрей ТравниковВладимир КомлевПлатежная система "Мир"ПМЭФ 2023Экономика
 
 
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