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Иванов назвал маршрут "Север-Юг" конкурентом Суэцкого канала - РИА Новости, 17.06.2023
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12:14 16.06.2023 (обновлено: 12:37 17.06.2023)
https://ria.ru/20230616/kanal-1878861922.html
Иванов назвал маршрут "Север-Юг" конкурентом Суэцкого канала
Иванов назвал маршрут "Север-Юг" конкурентом Суэцкого канала - РИА Новости, 17.06.2023
Иванов назвал маршрут "Север-Юг" конкурентом Суэцкого канала
Полноценный маршрут МТК "Север-Юг" станет сильнейшим конкурентом Суэцкого канала, особенно с учетом истории, когда контейнеровоз несколько лет назад перекрыл... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-16T12:14
2023-06-17T12:37
пмэф-2023
экономика
россия
иран
суэцкий канал
сергей иванов (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Полноценный маршрут МТК "Север-Юг" станет сильнейшим конкурентом Суэцкого канала, особенно с учетом истории, когда контейнеровоз несколько лет назад перекрыл эту водную артерию и мировые компании теряли 400 миллионов долларов в час от простоя судов, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он отметил, что мысли о развитии международного транспортного коридора "Север-Юг" возникли еще давно. "Эти мысли усилились не только в связи со специальной военной операцией, а гораздо раньше", - сказал Иванов на сессии "Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок" в рамках ПМЭФ. Он напомнил про случай с аварией крупнейшего в мире контейнероза Ever Given в Суэцком канале. "Несколько дней ушло на то, чтобы снять с мели и освободить ход Суэцкого канала. В один час простоя мировые компании теряли 400 миллионов долларов. Умножьте это на 24 часа и умножьте на несколько дней. Надо дальше что-то объяснять? Не надо. Я не критикую отнюдь, я не ставлю под сомнение Суэцкий канал, но в случае создания нормального маршрута "Север-Юг", конечно, конкуренция будет сильнейшая", - отметил Иванов. "И вообще у многих компаний, наверное, наших партнёров иностранных, встанет вопрос: А нужно ли дальше вообще Суэцким каналом что-то везти? Дольше в два раза, рискованнее, дороже, наверное", - продолжил спецпредставитель президента России. Иванов также добавил, что этот маршрут выходит не только на порты Персидского залива со стороны Ирана, но это прямой выход на глубоководные порты вообще стран Персидского залива. В частности, Объединенных Арабских Эмиратов, откуда можно грузы дальше маршрутировать не только в Индию, например, но и в Восточную Африку. МТК "Север-Юг" – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" – Решт-Астара в Иране. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/perevozki-1878669417.html
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экономика, россия, иран, суэцкий канал, сергей иванов (политик)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Иран, Суэцкий канал, Сергей Иванов (политик)
Иванов назвал маршрут "Север-Юг" конкурентом Суэцкого канала

Спецпредставитель президента Иванов: "Север-Юг" станет сильным конкурентом Суэцкого канала

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Полноценный маршрут МТК "Север-Юг" станет сильнейшим конкурентом Суэцкого канала, особенно с учетом истории, когда контейнеровоз несколько лет назад перекрыл эту водную артерию и мировые компании теряли 400 миллионов долларов в час от простоя судов, сообщил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Он отметил, что мысли о развитии международного транспортного коридора "Север-Юг" возникли еще давно. "Эти мысли усилились не только в связи со специальной военной операцией, а гораздо раньше", - сказал Иванов на сессии "Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора "Север – Юг": автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок" в рамках ПМЭФ.
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Он напомнил про случай с аварией крупнейшего в мире контейнероза Ever Given в Суэцком канале. "Несколько дней ушло на то, чтобы снять с мели и освободить ход Суэцкого канала. В один час простоя мировые компании теряли 400 миллионов долларов. Умножьте это на 24 часа и умножьте на несколько дней. Надо дальше что-то объяснять? Не надо. Я не критикую отнюдь, я не ставлю под сомнение Суэцкий канал, но в случае создания нормального маршрута "Север-Юг", конечно, конкуренция будет сильнейшая", - отметил Иванов.
"И вообще у многих компаний, наверное, наших партнёров иностранных, встанет вопрос: А нужно ли дальше вообще Суэцким каналом что-то везти? Дольше в два раза, рискованнее, дороже, наверное", - продолжил спецпредставитель президента России.
Иванов также добавил, что этот маршрут выходит не только на порты Персидского залива со стороны Ирана, но это прямой выход на глубоководные порты вообще стран Персидского залива. В частности, Объединенных Арабских Эмиратов, откуда можно грузы дальше маршрутировать не только в Индию, например, но и в Восточную Африку.
МТК "Север-Юг" – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). В мае 2023 года Россия и Иран подписали документы по достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута "Север-Юг" – Решт-Астара в Иране.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияИранСуэцкий каналСергей Иванов (политик)
 
 
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