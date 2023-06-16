В Калужской области планируют создать производство беспилотных авиасистем

КАЛУГА, 16 июн – РИА Новости. Калужская область и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации, в частности, о создании серийного производства беспилотных авиасистем, сообщает правительство региона. Сообщается, что подписи под соглашением поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. "Церемонии подписания предшествовала рабочая встреча, на которой стороны обсудили развитие серийного производства беспилотных авиационных систем, подготовку кадров для их разработки, производства и эксплуатации. Развитие сферы беспилотной авиации на данный момент является стратегическим приоритетом для страны", - сообщает областное правительство. Владислав Шапша подтвердил ресурсную обеспеченность региона для выполнения договоренностей. "Калужская область обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы эти системы развивать. У нас есть и научная, и учебная базы, предприятия, которые обладают серьезными компетенциями в авионике, в производстве композитных материалов, есть необходимая компонентная база. И самое главное – люди, которые готовы заниматься решением этой важной задачи", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Евгений Дитрих подчеркнул, что компания готова подкреплять и поддерживать усилия, которые Калужская область будет вкладывать в собственное производство. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Калужская область и ГТЛК договорились о создании производства беспилотных авиасистем
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КАЛУГА, 16 июн – РИА Новости. Калужская область и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации, в частности, о создании серийного производства беспилотных авиасистем, сообщает правительство региона.
Сообщается, что подписи под соглашением поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
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"Церемонии подписания предшествовала рабочая встреча, на которой стороны обсудили развитие серийного производства беспилотных авиационных систем, подготовку кадров для их разработки, производства и эксплуатации. Развитие сферы беспилотной авиации на данный момент является стратегическим приоритетом для страны", - сообщает областное правительство.
Владислав Шапша подтвердил ресурсную обеспеченность региона для выполнения договоренностей.
«
"Калужская область обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы эти системы развивать. У нас есть и научная, и учебная базы, предприятия, которые обладают серьезными компетенциями в авионике, в производстве композитных материалов, есть необходимая компонентная база. И самое главное – люди, которые готовы заниматься решением этой важной задачи", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Евгений Дитрих подчеркнул, что компания готова подкреплять и поддерживать усилия, которые Калужская область будет вкладывать в собственное производство.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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