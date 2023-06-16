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В Калужской области планируют создать производство беспилотных авиасистем - РИА Новости, 16.06.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
11:54 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/kaluga-1878578974.html
В Калужской области планируют создать производство беспилотных авиасистем
В Калужской области планируют создать производство беспилотных авиасистем - РИА Новости, 16.06.2023
В Калужской области планируют создать производство беспилотных авиасистем
Калужская область и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T11:54
2023-06-16T11:54
калужская область
калужская область
владислав шапша
пмэф 2023
экономика
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КАЛУГА, 16 июн – РИА Новости. Калужская область и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации, в частности, о создании серийного производства беспилотных авиасистем, сообщает правительство региона. Сообщается, что подписи под соглашением поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. "Церемонии подписания предшествовала рабочая встреча, на которой стороны обсудили развитие серийного производства беспилотных авиационных систем, подготовку кадров для их разработки, производства и эксплуатации. Развитие сферы беспилотной авиации на данный момент является стратегическим приоритетом для страны", - сообщает областное правительство. Владислав Шапша подтвердил ресурсную обеспеченность региона для выполнения договоренностей. "Калужская область обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы эти системы развивать. У нас есть и научная, и учебная базы, предприятия, которые обладают серьезными компетенциями в авионике, в производстве композитных материалов, есть необходимая компонентная база. И самое главное – люди, которые готовы заниматься решением этой важной задачи", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Евгений Дитрих подчеркнул, что компания готова подкреплять и поддерживать усилия, которые Калужская область будет вкладывать в собственное производство. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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калужская область, владислав шапша, пмэф 2023, экономика
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, ПМЭФ 2023, Экономика
В Калужской области планируют создать производство беспилотных авиасистем

Калужская область и ГТЛК договорились о создании производства беспилотных авиасистем

© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской областиКалужская область и ГТЛК договорились о создании производства беспилотных авиасистем
Калужская область и ГТЛК договорились о создании производства беспилотных авиасистем - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области
Калужская область и ГТЛК договорились о создании производства беспилотных авиасистем
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 16 июн – РИА Новости. Калужская область и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации, в частности, о создании серийного производства беспилотных авиасистем, сообщает правительство региона.
Сообщается, что подписи под соглашением поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.
«
"Церемонии подписания предшествовала рабочая встреча, на которой стороны обсудили развитие серийного производства беспилотных авиационных систем, подготовку кадров для их разработки, производства и эксплуатации. Развитие сферы беспилотной авиации на данный момент является стратегическим приоритетом для страны", - сообщает областное правительство.
Владислав Шапша подтвердил ресурсную обеспеченность региона для выполнения договоренностей.
«
"Калужская область обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы эти системы развивать. У нас есть и научная, и учебная базы, предприятия, которые обладают серьезными компетенциями в авионике, в производстве композитных материалов, есть необходимая компонентная база. И самое главное – люди, которые готовы заниматься решением этой важной задачи", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
Евгений Дитрих подчеркнул, что компания готова подкреплять и поддерживать усилия, которые Калужская область будет вкладывать в собственное производство.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
Калужская областьКалужская областьВладислав ШапшаПМЭФ 2023Экономика
 
 
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