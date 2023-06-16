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В Калужской области планируют создать производство беспилотных авиасистем

В Калужской области планируют создать производство беспилотных авиасистем - РИА Новости, 16.06.2023

В Калужской области планируют создать производство беспилотных авиасистем

Калужская область и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:54

2023-06-16T11:54

2023-06-16T11:54

калужская область

калужская область

владислав шапша

пмэф 2023

экономика

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КАЛУГА, 16 июн – РИА Новости. Калужская область и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) в рамках Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации, в частности, о создании серийного производства беспилотных авиасистем, сообщает правительство региона. Сообщается, что подписи под соглашением поставили губернатор Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих. "Церемонии подписания предшествовала рабочая встреча, на которой стороны обсудили развитие серийного производства беспилотных авиационных систем, подготовку кадров для их разработки, производства и эксплуатации. Развитие сферы беспилотной авиации на данный момент является стратегическим приоритетом для страны", - сообщает областное правительство. Владислав Шапша подтвердил ресурсную обеспеченность региона для выполнения договоренностей. "Калужская область обладает всеми необходимыми компетенциями для того, чтобы эти системы развивать. У нас есть и научная, и учебная базы, предприятия, которые обладают серьезными компетенциями в авионике, в производстве композитных материалов, есть необходимая компонентная база. И самое главное – люди, которые готовы заниматься решением этой важной задачи", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. Евгений Дитрих подчеркнул, что компания готова подкреплять и поддерживать усилия, которые Калужская область будет вкладывать в собственное производство. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калужская область, владислав шапша, пмэф 2023, экономика