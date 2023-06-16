https://ria.ru/20230616/kaliningrad-1878538100.html
Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда
Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда - РИА Новости, 16.06.2023
Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда
Шпандин — русифицированное название старинного немецкого посёлка Шпандинен на юго-западе Калининграда. Местные уверяют, что подземные коммуникации Кёнигсберга сходятся именно здесь, под старинным имением бургомистра, а в 90-х под посёлком провели настоящий портвейнопровод. Рассказываем о байках и мифах самой "криминальной" окраины Калининграда.
2023-06-16T12:00
2023-06-16T12:00
2023-06-16T12:00
какая-то мистика
калининград
легенды
мифы
культура
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Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда
Шпандин — русифицированное название старинного немецкого посёлка Шпандинен на юго-западе Калининграда. Местные уверяют, что подземные коммуникации Кёнигсберга сходятся именно здесь, под старинным имением бургомистра, а в 90-х под посёлком провели настоящий портвейнопровод. Рассказываем о байках и мифах самой "криминальной" окраины Калининграда.
audio/mpeg
Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда
Шпандин — русифицированное название старинного немецкого посёлка Шпандинен на юго-западе Калининграда. Местные уверяют, что подземные коммуникации Кёнигсберга сходятся именно здесь, под старинным имением бургомистра, а в 90-х под посёлком провели настоящий портвейнопровод. Рассказываем о байках и мифах самой "криминальной" окраины Калининграда.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — основатель дизайн-бюро "Пикторика" и создатель просветительского онлайн-проекта "Музей города Кенигсберг" Макс Попов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти
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калининград, легенды, мифы, культура, аудио
Какая-то мистика, Калининград, легенды, Мифы, Культура
Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда
Шпандин — русифицированное название старинного немецкого посёлка Шпандинен на юго-западе Калининграда. Местные уверяют, что подземные коммуникации Кёнигсберга сходятся именно здесь, под старинным имением бургомистра, а в 90-х под посёлком провели настоящий портвейнопровод. Рассказываем о байках и мифах самой "криминальной" окраины Калининграда.