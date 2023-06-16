https://ria.ru/20230616/kaliningrad-1878538100.html

Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда

Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда - РИА Новости, 16.06.2023

Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда

Шпандин — русифицированное название старинного немецкого посёлка Шпандинен на юго-западе Калининграда. Местные уверяют, что подземные коммуникации Кёнигсберга сходятся именно здесь, под старинным имением бургомистра, а в 90-х под посёлком провели настоящий портвейнопровод. Рассказываем о байках и мифах самой "криминальной" окраины Калининграда.

2023-06-16T12:00

2023-06-16T12:00

2023-06-16T12:00

какая-то мистика

калининград

легенды

мифы

культура

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Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда Шпандин — русифицированное название старинного немецкого посёлка Шпандинен на юго-западе Калининграда. Местные уверяют, что подземные коммуникации Кёнигсберга сходятся именно здесь, под старинным имением бургомистра, а в 90-х под посёлком провели настоящий портвейнопровод. Рассказываем о байках и мифах самой "криминальной" окраины Калининграда. audio/mpeg

Дух Наполеона и портвейнопровод. Тайны "криминальной" окраины Калининграда Шпандин — русифицированное название старинного немецкого посёлка Шпандинен на юго-западе Калининграда. Местные уверяют, что подземные коммуникации Кёнигсберга сходятся именно здесь, под старинным имением бургомистра, а в 90-х под посёлком провели настоящий портвейнопровод. Рассказываем о байках и мифах самой "криминальной" окраины Калининграда. audio/mpeg

Эксперт эпизода — основатель дизайн-бюро "Пикторика" и создатель просветительского онлайн-проекта "Музей города Кенигсберг" Макс Попов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редакторы: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти

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калининград, легенды, мифы, культура, аудио