https://ria.ru/20230616/ka-52-1878621765.html

Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину

Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину - РИА Новости, 16.06.2023

Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину

Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС РФ в одном из эпизодов спецоперации поразил украинскую бронемашину в темное время суток на южнодонецком... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:41

2023-06-16T13:41

2023-06-16T13:41

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС РФ в одном из эпизодов спецоперации поразил украинскую бронемашину в темное время суток на южнодонецком направлении, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. На кадрах ведомства – изображение с прицельных бортовых систем вертолета, пуск противотанковой управляемой ракеты по обнаруженной цели и контроль поражения бронемашины. "Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в темное время суток экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж вертолета обнаружив боевую бронированную машину ВСУ уничтожил ее ударом управляемой ракеты", - уточнили в ведомстве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр