Рейтинг@Mail.ru
Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/ka-52-1878621765.html
Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину
Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину - РИА Новости, 16.06.2023
Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС РФ в одном из эпизодов спецоперации поразил украинскую бронемашину в темное время суток на южнодонецком... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:41
2023-06-16T13:41
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240146_0:305:3098:2048_1920x0_80_0_0_f0737b7df9a54d3b2038d63643245ad3.jpg
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС РФ в одном из эпизодов спецоперации поразил украинскую бронемашину в темное время суток на южнодонецком направлении, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. На кадрах ведомства – изображение с прицельных бортовых систем вертолета, пуск противотанковой управляемой ракеты по обнаруженной цели и контроль поражения бронемашины. "Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в темное время суток экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж вертолета обнаружив боевую бронированную машину ВСУ уничтожил ее ударом управляемой ракеты", - уточнили в ведомстве.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876240146_394:453:2521:2048_1920x0_80_0_0_a354a8ae51c4934a29004f93a5e74ee1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор", Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину

Минобороны показало, как вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС РФ в одном из эпизодов спецоперации поразил украинскую бронемашину в темное время суток на южнодонецком направлении, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России.
На кадрах ведомства – изображение с прицельных бортовых систем вертолета, пуск противотанковой управляемой ракеты по обнаруженной цели и контроль поражения бронемашины.
"Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в темное время суток экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж вертолета обнаружив боевую бронированную машину ВСУ уничтожил ее ударом управляемой ракеты", - уточнили в ведомстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала