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Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину
Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину - РИА Новости, 16.06.2023
Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС РФ в одном из эпизодов спецоперации поразил украинскую бронемашину в темное время суток на южнодонецком... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:41
2023-06-16T13:41
2023-06-16T13:41
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 ВКС РФ в одном из эпизодов спецоперации поразил украинскую бронемашину в темное время суток на южнодонецком направлении, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. На кадрах ведомства – изображение с прицельных бортовых систем вертолета, пуск противотанковой управляемой ракеты по обнаруженной цели и контроль поражения бронемашины. "Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ в темное время суток экипажем разведывательно-ударного вертолета Ка-52 на Южно-Донецком направлении. Экипаж вертолета обнаружив боевую бронированную машину ВСУ уничтожил ее ударом управляемой ракеты", - уточнили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину
Минобороны показало, как вертолет Ка-52 в темноте поразил украинскую бронемашину