Песков заявил об открытости России для зарубежных инвесторов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия открыта для иностранного бизнеса и инвесторов, заинтересована в них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. "Мы обеспечиваем и будем обеспечивать комфортные условия для работы здесь зарубежных компаний, если они выполняют все положения нашего законодательства, если они заинтересованы в продолжении, в расширении своей деятельности здесь. Мы открытая для иностранного бизнеса, для иностранных инвесторов страна. Мы в них заинтересованы", - сказал Песков в интервью студии "Сделано в России" Российского экспортного центра. По его словам, ставшие свободными ниши сегодня моментально заполняются российскими инвесторами, которые обеспечивают функционирование предприятий и занятость людей, что важно для экономики страны. "Мало кто этого ожидал с самого начала", - добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия открыта для иностранного бизнеса и инвесторов, заинтересована в них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.
"Мы обеспечиваем и будем обеспечивать комфортные условия для работы здесь зарубежных компаний, если они выполняют все положения нашего законодательства, если они заинтересованы в продолжении, в расширении своей деятельности здесь. Мы открытая для иностранного бизнеса, для иностранных инвесторов страна. Мы в них заинтересованы", - сказал Песков в интервью студии "Сделано в России" Российского экспортного центра.
По его словам, ставшие свободными ниши сегодня моментально заполняются российскими инвесторами, которые обеспечивают функционирование предприятий и занятость людей, что важно для экономики страны.
"Мало кто этого ожидал с самого начала", - добавил он.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.