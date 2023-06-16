https://ria.ru/20230616/investory-1878787098.html

Песков заявил об открытости России для зарубежных инвесторов

Песков заявил об открытости России для зарубежных инвесторов - РИА Новости, 16.06.2023

Песков заявил об открытости России для зарубежных инвесторов

Россия открыта для иностранного бизнеса и инвесторов, заинтересована в них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:23

2023-06-16T20:23

2023-06-16T20:23

пмэф-2023

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия открыта для иностранного бизнеса и инвесторов, заинтересована в них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ. "Мы обеспечиваем и будем обеспечивать комфортные условия для работы здесь зарубежных компаний, если они выполняют все положения нашего законодательства, если они заинтересованы в продолжении, в расширении своей деятельности здесь. Мы открытая для иностранного бизнеса, для иностранных инвесторов страна. Мы в них заинтересованы", - сказал Песков в интервью студии "Сделано в России" Российского экспортного центра. По его словам, ставшие свободными ниши сегодня моментально заполняются российскими инвесторами, которые обеспечивают функционирование предприятий и занятость людей, что важно для экономики страны. "Мало кто этого ожидал с самого начала", - добавил он.

россия

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2023

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россия, экономика