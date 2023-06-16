ОМК вложит 24 миллиарда рублей в развитие нижегородской Выксы
Власти: ОМК вложит 24 миллиарда рублей в развитие нижегородской Выксы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Глеб Никитин
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Объединенная металлургическая компания (ОМК) намерена вложить 24 миллиарда рублей в развитие города Выксы в ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
"За пять лет в городе реализуют более 10 крупномасштабных инфраструктурных проектов. Они помогут существенно улучшить коммунальную инфраструктуру, модернизировать систему здравоохранения и расширить жилищный фонд. Проекты также предусматривают строительство новых дорог и создание общественных пространств для горожан и туристов. Вложения ОМК в проекты превысят 24 миллиарда рублей. Дополнительно к этому часть средств в город планируют привлечь через государственные целевые программы", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области отметил, что развитие Выксы сегодня неразрывно связано с ОМК. "Это не только важнейший работодатель (в Выксе находится Выксунский металлургический завод – ред.), но и инициатор многих положительных изменений в городской среде, социальной, культурной, образовательной сферах. Благодаря этому Выкса не только сохраняет статус важнейшего промышленного центра, но и развивает новые направления, например, туризм. Все это синхронизируется с мероприятиями национальных проектов и федеральных программ, позволяя повышать привлекательность Выксы для жизни и работы на территории", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В планах также - разработка проектов по строительству системы единого водозабора и по реконструкции системы теплоснабжения Выксы, которые позволят обеспечить качественной питьевой водой и теплом жителей, учитывая также перспективы развития города. Создание проектной документации для этих проектов также профинансирует ОМК, что позволит городу при поддержке регионального правительства принять участие в федеральных программах и получить государственное финансирование.
Соглашение также предусматривает проектирование в Выксе Южной подъездной автомобильной дороги. Кроме того, запланирована разработка проекта реконструкции моста через реку Железницу и части улицы Ленина, чтобы город включили в государственную программу финансирования.
ОМК построит для своих сотрудников в Выксе новые жилые микрорайоны на более чем 1,7 тысячи квартир. Дополнительно ОМК передаст часть объектов заводской социальной инфраструктуры для включения в состав клинико-диагностического центра "Медси", который построят в Выксе в рамках концессионного соглашения между ГК "Медси" и правительством области.
В трехстороннем соглашении, заключенном на ПМЭФ-2023, также предусмотрена часть работ по созданию индустриально-туристического центра "Шухов парк" с музеем, детским образовательным центром "Кванториум" и гостиницей. Строительство парка уже ведется.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.