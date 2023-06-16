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ОМК вложит 24 миллиарда рублей в развитие нижегородской Выксы - РИА Новости, 16.06.2023
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Нижегородская область
 
21:20 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/investitsii-1878798393.html
ОМК вложит 24 миллиарда рублей в развитие нижегородской Выксы
ОМК вложит 24 миллиарда рублей в развитие нижегородской Выксы - РИА Новости, 16.06.2023
ОМК вложит 24 миллиарда рублей в развитие нижегородской Выксы
Объединенная металлургическая компания (ОМК) намерена вложить 24 миллиарда рублей в развитие города Выксы в ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:20
2023-06-16T21:20
нижегородская область
выкса
нижегородская область
санкт-петербург
глеб никитин
выксунский металлургический завод
пмэф 2023
гк медси
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Объединенная металлургическая компания (ОМК) намерена вложить 24 миллиарда рублей в развитие города Выксы в ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. "За пять лет в городе реализуют более 10 крупномасштабных инфраструктурных проектов. Они помогут существенно улучшить коммунальную инфраструктуру, модернизировать систему здравоохранения и расширить жилищный фонд. Проекты также предусматривают строительство новых дорог и создание общественных пространств для горожан и туристов. Вложения ОМК в проекты превысят 24 миллиарда рублей. Дополнительно к этому часть средств в город планируют привлечь через государственные целевые программы", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области отметил, что развитие Выксы сегодня неразрывно связано с ОМК. "Это не только важнейший работодатель (в Выксе находится Выксунский металлургический завод – ред.), но и инициатор многих положительных изменений в городской среде, социальной, культурной, образовательной сферах. Благодаря этому Выкса не только сохраняет статус важнейшего промышленного центра, но и развивает новые направления, например, туризм. Все это синхронизируется с мероприятиями национальных проектов и федеральных программ, позволяя повышать привлекательность Выксы для жизни и работы на территории", - цитирует пресс-служба слова Никитина. В планах также - разработка проектов по строительству системы единого водозабора и по реконструкции системы теплоснабжения Выксы, которые позволят обеспечить качественной питьевой водой и теплом жителей, учитывая также перспективы развития города. Создание проектной документации для этих проектов также профинансирует ОМК, что позволит городу при поддержке регионального правительства принять участие в федеральных программах и получить государственное финансирование. Соглашение также предусматривает проектирование в Выксе Южной подъездной автомобильной дороги. Кроме того, запланирована разработка проекта реконструкции моста через реку Железницу и части улицы Ленина, чтобы город включили в государственную программу финансирования. ОМК построит для своих сотрудников в Выксе новые жилые микрорайоны на более чем 1,7 тысячи квартир. Дополнительно ОМК передаст часть объектов заводской социальной инфраструктуры для включения в состав клинико-диагностического центра "Медси", который построят в Выксе в рамках концессионного соглашения между ГК "Медси" и правительством области. В трехстороннем соглашении, заключенном на ПМЭФ-2023, также предусмотрена часть работ по созданию индустриально-туристического центра "Шухов парк" с музеем, детским образовательным центром "Кванториум" и гостиницей. Строительство парка уже ведется. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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выкса, нижегородская область, санкт-петербург, глеб никитин, выксунский металлургический завод, пмэф 2023, гк медси
Нижегородская область, Выкса, Нижегородская область, Санкт-Петербург, Глеб Никитин, Выксунский металлургический завод, ПМЭФ 2023, ГК МЕДСИ
ОМК вложит 24 миллиарда рублей в развитие нижегородской Выксы

Власти: ОМК вложит 24 миллиарда рублей в развитие нижегородской Выксы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлеб Никитин
Глеб Никитин
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глеб Никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн - РИА Новости. Объединенная металлургическая компания (ОМК) намерена вложить 24 миллиарда рублей в развитие города Выксы в ближайшие пять лет, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Соответствующее соглашение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых подписали в рамках Петербургского международного экономического форума.
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"За пять лет в городе реализуют более 10 крупномасштабных инфраструктурных проектов. Они помогут существенно улучшить коммунальную инфраструктуру, модернизировать систему здравоохранения и расширить жилищный фонд. Проекты также предусматривают строительство новых дорог и создание общественных пространств для горожан и туристов. Вложения ОМК в проекты превысят 24 миллиарда рублей. Дополнительно к этому часть средств в город планируют привлечь через государственные целевые программы", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области отметил, что развитие Выксы сегодня неразрывно связано с ОМК. "Это не только важнейший работодатель (в Выксе находится Выксунский металлургический завод – ред.), но и инициатор многих положительных изменений в городской среде, социальной, культурной, образовательной сферах. Благодаря этому Выкса не только сохраняет статус важнейшего промышленного центра, но и развивает новые направления, например, туризм. Все это синхронизируется с мероприятиями национальных проектов и федеральных программ, позволяя повышать привлекательность Выксы для жизни и работы на территории", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
В планах также - разработка проектов по строительству системы единого водозабора и по реконструкции системы теплоснабжения Выксы, которые позволят обеспечить качественной питьевой водой и теплом жителей, учитывая также перспективы развития города. Создание проектной документации для этих проектов также профинансирует ОМК, что позволит городу при поддержке регионального правительства принять участие в федеральных программах и получить государственное финансирование.
Соглашение также предусматривает проектирование в Выксе Южной подъездной автомобильной дороги. Кроме того, запланирована разработка проекта реконструкции моста через реку Железницу и части улицы Ленина, чтобы город включили в государственную программу финансирования.
ОМК построит для своих сотрудников в Выксе новые жилые микрорайоны на более чем 1,7 тысячи квартир. Дополнительно ОМК передаст часть объектов заводской социальной инфраструктуры для включения в состав клинико-диагностического центра "Медси", который построят в Выксе в рамках концессионного соглашения между ГК "Медси" и правительством области.
В трехстороннем соглашении, заключенном на ПМЭФ-2023, также предусмотрена часть работ по созданию индустриально-туристического центра "Шухов парк" с музеем, детским образовательным центром "Кванториум" и гостиницей. Строительство парка уже ведется.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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