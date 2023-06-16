https://ria.ru/20230616/investitsii-1878695500.html

Путин призвал добиться увеличения притока инвестиций

Путин призвал добиться увеличения притока инвестиций - РИА Новости, 16.06.2023

Путин призвал добиться увеличения притока инвестиций

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил о необходимости добиться увеличения притока инвестиций в производство приоритетной промышленной... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:05

2023-06-16T16:05

2023-06-16T16:38

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

фонд развития промышленности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил о необходимости добиться увеличения притока инвестиций в производство приоритетной промышленной продукции: до 2030 года их объем должен увеличиться в пять раз, до 10 триллионов рублей."Следующее ключевое направление развития экономики предложения связано с обеспечением роста инвестиций. Нужно добиться увеличения их притока в проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. Уже в текущем году объем таких инвестиций должен составить не менее 2 триллионов рублей, а до 2030 года увеличиться в пять раз - до 10 триллионов рублей", - сказал Путин.Он отметил, что для этого сформирован целый набор инструментов, включая. в частности, соглашения о поощрении и защите капиталовложений, специальные инвестконтракты, Фонд развития промышленности, запущена промышленная ипотека.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форумаВыступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин, фонд развития промышленности