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На площадке ПМЭФ отключат доступ в мобильный интернет 16 июня

На площадке ПМЭФ отключат доступ в мобильный интернет 16 июня - РИА Новости, 16.06.2023

На площадке ПМЭФ отключат доступ в мобильный интернет 16 июня

Мобильный интернет будет недоступен в пятницу на площадке ПМЭФ в Экспофоруме, сообщил "Росконгресс". РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T06:51

2023-06-16T06:51

2023-06-16T14:22

пмэф-2023

технологии

россия

антон кобяков

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Мобильный интернет будет недоступен в пятницу на площадке ПМЭФ в Экспофоруме, сообщил "Росконгресс". "В связи с проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи на площадке проведения ПМЭФ 16.06.2023 года временно будет отсутствовать доступ в Интернет с мобильных устройств", — заявили в фонде."Участники и гости форума смогут воспользоваться WiFi-сетью проекта SPIEF2023", — прокомментировал советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. В пятницу на форуме пройдет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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2023

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технологии, россия, антон кобяков, владимир путин, общество