https://ria.ru/20230616/inflyatsiya-1878658410.html

Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин

Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин

Инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:12

2023-06-16T15:12

2023-06-16T15:48

россия

пмэф-2023

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2023."Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах - и в еврозоне, и в других регионах - и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%", - сказал Путин.Путин также заявил, что Россия будет и дальше выстраивать макроэкономическую политику с учётом реальной ситуации и ориентироваться на реальную инфляцию, как и в годы пандемии."Будем и дальше выстраивать нашу макроэкономическую политику с учетом реальной ситуации и ориентировать на целевую инфляцию так, как мы это делали в прошлом году или в пандемию, когда спрос экономики припал, и чтобы поддержать его, мы увеличили дефицит бюджета до 3,8% ВВП", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/inflyatsiya-1878617844.html

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россия, экономика, владимир путин