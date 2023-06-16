Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин
Путин: инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, и составляет 2,9 процента
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2023.
«
"Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах - и в еврозоне, и в других регионах - и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%", - сказал Путин.
Путин также заявил, что Россия будет и дальше выстраивать макроэкономическую политику с учётом реальной ситуации и ориентироваться на реальную инфляцию, как и в годы пандемии.
«
"Будем и дальше выстраивать нашу макроэкономическую политику с учетом реальной ситуации и ориентировать на целевую инфляцию так, как мы это делали в прошлом году или в пандемию, когда спрос экономики припал, и чтобы поддержать его, мы увеличили дефицит бюджета до 3,8% ВВП", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.