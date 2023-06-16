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Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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15:12 16.06.2023 (обновлено: 15:48 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/inflyatsiya-1878658410.html
Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин
Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин
Инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:12
2023-06-16T15:48
россия
пмэф-2023
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2023."Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах - и в еврозоне, и в других регионах - и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%", - сказал Путин.Путин также заявил, что Россия будет и дальше выстраивать макроэкономическую политику с учётом реальной ситуации и ориентироваться на реальную инфляцию, как и в годы пандемии."Будем и дальше выстраивать нашу макроэкономическую политику с учетом реальной ситуации и ориентировать на целевую инфляцию так, как мы это делали в прошлом году или в пандемию, когда спрос экономики припал, и чтобы поддержать его, мы увеличили дефицит бюджета до 3,8% ВВП", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, экономика, владимир путин
Россия, ПМЭФ-2023, Экономика, Владимир Путин
Инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, заявил Путин

Путин: инфляция в России ниже, чем во многих западных странах, и составляет 2,9 процента

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Инфляция в России сейчас ниже, чем во многих западных странах, и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2023.
«
"Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах - и в еврозоне, и в других регионах - и близка к историческому минимуму, составляет 2,9%", - сказал Путин.
Путин также заявил, что Россия будет и дальше выстраивать макроэкономическую политику с учётом реальной ситуации и ориентироваться на реальную инфляцию, как и в годы пандемии.
«
"Будем и дальше выстраивать нашу макроэкономическую политику с учетом реальной ситуации и ориентировать на целевую инфляцию так, как мы это делали в прошлом году или в пандемию, когда спрос экономики припал, и чтобы поддержать его, мы увеличили дефицит бюджета до 3,8% ВВП", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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