https://ria.ru/20230616/inflyatsiya-1878507245.html

"Эксперт РА" спрогнозировало инфляцию в России к концу года

"Эксперт РА" спрогнозировало инфляцию в России к концу года - РИА Новости, 16.06.2023

"Эксперт РА" спрогнозировало инфляцию в России к концу года

Существенного ускорения годовой инфляции в России во втором полугодии не ожидается, поэтому к концу года она будет находиться немного ниже 6%, считает... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T06:21

2023-06-16T06:21

2023-06-16T06:21

пмэф-2023

экономика

россия

эксперт ра

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Существенного ускорения годовой инфляции в России во втором полугодии не ожидается, поэтому к концу года она будет находиться немного ниже 6%, считает гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы ожидаем инфляцию в 2023 году несколько ниже 6%, возможно, 5,5%, не ожидая существенного ускорения во втором полугодии", - сказала РИА Новости Чекурова в кулуарах ПМЭФ. При этом эксперт ждет возвращения инфляции к цели в 4% уже в первом полугодии 2024 года. Согласно данным Минэкономразвития, инфляция в РФ в годовом выражении на 13 июня ускорилась до 2,87% с 2,68% неделей ранее. ЦБ ждет, что она продолжит повышаться в ближайшие месяцы по мере нарастания ценового давления и выхода из эффекта базы. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 4,5-6,5% в 2023 году, а затем вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, эксперт ра, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), центральный банк рф (цб рф)