Следующей весной в России может начаться обязательная маркировка икры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Обязательная маркировка икры в России может начаться с марта следующего года - после эксперимента, рассказал журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. "По икре идет эксперимент. Наши ожидания, на что нас ориентируют, - это март 2024 года как старт обязательной маркировки. Наверное, в это будем целиться", - заявил он.Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры проходит в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки на пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, детскую воду. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Председатель совета директоров, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Обязательная маркировка икры в России может начаться с марта следующего года - после эксперимента, рассказал журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
«
"По икре идет эксперимент. Наши ожидания, на что нас ориентируют, - это март 2024 года как старт обязательной маркировки. Наверное, в это будем целиться", - заявил он.
Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры проходит в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.
Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки на пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, детскую воду.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.