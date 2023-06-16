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Следующей весной в России может начаться обязательная маркировка икры - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:44 16.06.2023 (обновлено: 12:40 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ikra-1878516776.html
Следующей весной в России может начаться обязательная маркировка икры
Следующей весной в России может начаться обязательная маркировка икры - РИА Новости, 16.06.2023
Следующей весной в России может начаться обязательная маркировка икры
Обязательная маркировка икры в России может начаться с марта следующего года - после эксперимента, рассказал журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T07:44
2023-06-16T12:40
пмэф-2023
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Обязательная маркировка икры в России может начаться с марта следующего года - после эксперимента, рассказал журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин. &quot;По икре идет эксперимент. Наши ожидания, на что нас ориентируют, - это март 2024 года как старт обязательной маркировки. Наверное, в это будем целиться&quot;, - заявил он.Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры проходит в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки на пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, детскую воду. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
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4.7
96
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экономика, россия
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия
Следующей весной в России может начаться обязательная маркировка икры

ЦРПТ: следующей весной в России может начаться обязательная маркировка икры

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин на ПМЭФ-2023
Председатель совета директоров, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель совета директоров, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Обязательная маркировка икры в России может начаться с марта следующего года - после эксперимента, рассказал журналистам на ПМЭФ председатель совета директоров оператора системы маркировки "Честный знак" - Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.
«

"По икре идет эксперимент. Наши ожидания, на что нас ориентируют, - это март 2024 года как старт обязательной маркировки. Наверное, в это будем целиться", - заявил он.

Согласно распоряжению правительства, эксперимент по маркировке икры проходит в стране с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.
Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также происходит поэтапное введение маркировки на пиво и слабоалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище, антисептики, медизделия, безалкогольные напитки и соки, кресла-коляски, детскую воду.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
© Фотохост-агентство РИА Новости

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

Сессия: А дома лучше!

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

Алексей Волин, Генеральный директор, ФГУП Космическая связь и Алексей Райкевич, Генеральный директор, АО ГЛОНАСС

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

Роман Ротенберг, главный тренер СКА и Евгений Дитрих, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

Участники забега Мы вместе

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участникам форума предстоит большая работа.

Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

Сессия Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
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