https://ria.ru/20230616/ierusalim-1878521729.html
Россия откроет в Иерусалиме секцию консульского отдела посольства
Россия откроет в Иерусалиме секцию консульского отдела посольства - РИА Новости, 16.06.2023
Россия откроет в Иерусалиме секцию консульского отдела посольства
Россия и Израиль финализировали и подписали документы об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме, который будет... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:27
2023-06-16T08:27
2023-06-16T09:08
россия
израиль
иерусалим
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Россия и Израиль финализировали и подписали документы об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме, который будет использован для строительства зданий и открытия там секции консульского отдела посольства России в Израиле, сообщила в пятницу российская дипломатическая миссия в Тель-Авиве.По данным пресс-службы посольства России в Израиле, мировое соглашение и протокол к нему об уточнении границ и площади земельного участка были подписаны 18 мая между Россией и муниципалитетом Иерусалима при содействии посольства России и МИД Израиля."Подписание данных документов стало результатом многолетнего процесса, инициированного российским внешнеполитическим ведомством. Исходим из того, что упомянутая земельная собственность будет использована, в частности, для строительства комплекса зданий и сооружений, используемых для нужд секции консульского отдела Посольства России в Израиле. Уверены, что данный шаг в полной мере служит дальнейшему укреплению дружественных многоплановых отношений между Россией и Израилем, а также идет в русле неизменного курса нашей страны на справедливое ближневосточное урегулирование", - говорится в сообщении.Земельный участок, расположенный на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот в Западном Иерусалиме, был приобретен российской стороной в 1885 году и упоминается под номером 50 в "Описи всех русских недвижимостей в Палестине и Сирии, за исключением частного владения" от 19 июня 1895 года, подготовленной управляющим Генеральным консульством Российской Империи в Иерусалиме Александром Яковлевым. Для того чтобы начать проектирование какого-либо здания, потребовалось провести процедуру уточнения границ."Российской стороной были приняты для этого исчерпывающие меры, включая предоставление исторических архивных документов. Подписание соглашения и протокола к нему позволило поставить точку в многолетнем процессе и стало взаимоприемлемым решением", - подчеркнули в посольстве.
https://ria.ru/20230105/marokko-1843104186.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, иерусалим
Россия, Израиль, Иерусалим
Россия откроет в Иерусалиме секцию консульского отдела посольства
Россия откроет в Западном Иерусалиме секцию консульского отдела посольства
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Россия и Израиль финализировали и подписали документы об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме, который будет использован для строительства зданий и открытия там секции консульского отдела посольства России в Израиле, сообщила в пятницу российская дипломатическая миссия в Тель-Авиве.
По данным пресс-службы посольства России в Израиле, мировое соглашение и протокол к нему об уточнении границ и площади земельного участка были подписаны 18 мая между Россией и муниципалитетом Иерусалима при содействии посольства России и МИД Израиля.
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"Подписание данных документов стало результатом многолетнего процесса, инициированного российским внешнеполитическим ведомством. Исходим из того, что упомянутая земельная собственность будет использована, в частности, для строительства комплекса зданий и сооружений, используемых для нужд секции консульского отдела Посольства России в Израиле. Уверены, что данный шаг в полной мере служит дальнейшему укреплению дружественных многоплановых отношений между Россией и Израилем, а также идет в русле неизменного курса нашей страны на справедливое ближневосточное урегулирование", - говорится в сообщении.
Земельный участок, расположенный на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот в Западном Иерусалиме, был приобретен российской стороной в 1885 году и упоминается под номером 50 в "Описи всех русских недвижимостей в Палестине
и Сирии
, за исключением частного владения" от 19 июня 1895 года, подготовленной управляющим Генеральным консульством Российской Империи
в Иерусалиме Александром Яковлевым. Для того чтобы начать проектирование какого-либо здания, потребовалось провести процедуру уточнения границ.
"Российской стороной были приняты для этого исчерпывающие меры, включая предоставление исторических архивных документов. Подписание соглашения и протокола к нему позволило поставить точку в многолетнем процессе и стало взаимоприемлемым решением", - подчеркнули в посольстве.
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