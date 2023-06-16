https://ria.ru/20230616/ierusalim-1878521729.html

Россия откроет в Иерусалиме секцию консульского отдела посольства

Россия откроет в Иерусалиме секцию консульского отдела посольства - РИА Новости, 16.06.2023

Россия откроет в Иерусалиме секцию консульского отдела посольства

Россия и Израиль финализировали и подписали документы об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме, который будет... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:27

2023-06-16T08:27

2023-06-16T09:08

россия

израиль

иерусалим

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 июн - РИА Новости. Россия и Израиль финализировали и подписали документы об уточнении границ и площади российского земельного участка в Западном Иерусалиме, который будет использован для строительства зданий и открытия там секции консульского отдела посольства России в Израиле, сообщила в пятницу российская дипломатическая миссия в Тель-Авиве.По данным пресс-службы посольства России в Израиле, мировое соглашение и протокол к нему об уточнении границ и площади земельного участка были подписаны 18 мая между Россией и муниципалитетом Иерусалима при содействии посольства России и МИД Израиля."Подписание данных документов стало результатом многолетнего процесса, инициированного российским внешнеполитическим ведомством. Исходим из того, что упомянутая земельная собственность будет использована, в частности, для строительства комплекса зданий и сооружений, используемых для нужд секции консульского отдела Посольства России в Израиле. Уверены, что данный шаг в полной мере служит дальнейшему укреплению дружественных многоплановых отношений между Россией и Израилем, а также идет в русле неизменного курса нашей страны на справедливое ближневосточное урегулирование", - говорится в сообщении.Земельный участок, расположенный на пересечении улиц Кинг Джордж V и Маалот в Западном Иерусалиме, был приобретен российской стороной в 1885 году и упоминается под номером 50 в "Описи всех русских недвижимостей в Палестине и Сирии, за исключением частного владения" от 19 июня 1895 года, подготовленной управляющим Генеральным консульством Российской Империи в Иерусалиме Александром Яковлевым. Для того чтобы начать проектирование какого-либо здания, потребовалось провести процедуру уточнения границ."Российской стороной были приняты для этого исчерпывающие меры, включая предоставление исторических архивных документов. Подписание соглашения и протокола к нему позволило поставить точку в многолетнем процессе и стало взаимоприемлемым решением", - подчеркнули в посольстве.

https://ria.ru/20230105/marokko-1843104186.html

https://ria.ru/20230514/izrail-1871266675.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, израиль, иерусалим