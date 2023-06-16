Рейтинг@Mail.ru
Для разрушения Каховской ГЭС хватило одного удара, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
13:27 16.06.2023 (обновлено: 13:44 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ges-1878616794.html
Для разрушения Каховской ГЭС хватило одного удара, заявил Сальдо
Для разрушения Каховской ГЭС хватило одного удара, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.06.2023
Для разрушения Каховской ГЭС хватило одного удара, заявил Сальдо
ВСУ месяцами обстреливали Каховскую ГЭС, для разрушения плотины в ночь на 6 июня хватило небольшого ракетного удара, киевский режим все рассчитал и намеренно... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:27
2023-06-16T13:44
херсонская область
владимир сальдо
разрушение каховской гэс
происшествия
пмэф-2023
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876973697_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b00f3beb52f719f5558afa3353b50f6a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ВСУ месяцами обстреливали Каховскую ГЭС, для разрушения плотины в ночь на 6 июня хватило небольшого ракетного удара, киевский режим все рассчитал и намеренно совершил это, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он напомнил, что киевский режим на протяжении шести-семи месяцев планомерно наносил ракетные удары по Каховской ГЭС, ее разрушение было спланировано задолго."Есть уже четкая хронометрия, как это происходило. Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась… И вот за эти месяцы все-таки инженерная часть плотины, находящаяся на уровне доступности для ракет, она была приведена в состояние папиросной бумаги. Там хватило небольшого (ракетного - ред.) удара в ту роковую ночь, чтобы плотина была взорвана, и вода, уже не сдерживаясь ничем, хлынула", - сказал Сальдо."Это был именно расчет, точно предусмотренный удар. Они знали, что это произойдет и к чему это приведет. Это военное преступление, которое должно наказываться по законам военного времени", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/ges-1878590667.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876973697_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_41cc36c42625bc96ddc56dd1e30ea246.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс, происшествия, вооруженные силы украины
Херсонская область , Владимир Сальдо, Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия, ПМЭФ-2023, Вооруженные силы Украины
Для разрушения Каховской ГЭС хватило одного удара, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ месяцами обстреливали Каховскую ГЭС, для разрушения хватило небольшого удара

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС
Сотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС работают в населенном пункте Корсунка, затопленном в результате разрушения Каховской ГЭС
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ВСУ месяцами обстреливали Каховскую ГЭС, для разрушения плотины в ночь на 6 июня хватило небольшого ракетного удара, киевский режим все рассчитал и намеренно совершил это, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Он напомнил, что киевский режим на протяжении шести-семи месяцев планомерно наносил ракетные удары по Каховской ГЭС, ее разрушение было спланировано задолго.
"Есть уже четкая хронометрия, как это происходило. Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась… И вот за эти месяцы все-таки инженерная часть плотины, находящаяся на уровне доступности для ракет, она была приведена в состояние папиросной бумаги. Там хватило небольшого (ракетного - ред.) удара в ту роковую ночь, чтобы плотина была взорвана, и вода, уже не сдерживаясь ничем, хлынула", - сказал Сальдо.
"Это был именно расчет, точно предусмотренный удар. Они знали, что это произойдет и к чему это приведет. Это военное преступление, которое должно наказываться по законам военного времени", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подтопление в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно
Вчера, 12:29
 
ПМЭФ-2023Херсонская областьВладимир СальдоРазрушение Каховской ГЭСПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала