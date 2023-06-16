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Для разрушения Каховской ГЭС хватило одного удара, заявил Сальдо

Для разрушения Каховской ГЭС хватило одного удара, заявил Сальдо - РИА Новости, 16.06.2023

Для разрушения Каховской ГЭС хватило одного удара, заявил Сальдо

ВСУ месяцами обстреливали Каховскую ГЭС, для разрушения плотины в ночь на 6 июня хватило небольшого ракетного удара, киевский режим все рассчитал и намеренно... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:27

2023-06-16T13:27

2023-06-16T13:44

херсонская область

владимир сальдо

разрушение каховской гэс

происшествия

пмэф-2023

вооруженные силы украины

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. ВСУ месяцами обстреливали Каховскую ГЭС, для разрушения плотины в ночь на 6 июня хватило небольшого ракетного удара, киевский режим все рассчитал и намеренно совершил это, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Он напомнил, что киевский режим на протяжении шести-семи месяцев планомерно наносил ракетные удары по Каховской ГЭС, ее разрушение было спланировано задолго."Есть уже четкая хронометрия, как это происходило. Украинская сторона начала планомерно разбивать верхнюю часть Каховской плотины, это те шандоры, которые большей частью металлические. Поэтому ракеты, попадая в них, разламывали ее, но она еще держалась… И вот за эти месяцы все-таки инженерная часть плотины, находящаяся на уровне доступности для ракет, она была приведена в состояние папиросной бумаги. Там хватило небольшого (ракетного - ред.) удара в ту роковую ночь, чтобы плотина была взорвана, и вода, уже не сдерживаясь ничем, хлынула", - сказал Сальдо."Это был именно расчет, точно предусмотренный удар. Они знали, что это произойдет и к чему это приведет. Это военное преступление, которое должно наказываться по законам военного времени", - подчеркнул он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , владимир сальдо, разрушение каховской гэс, происшествия, вооруженные силы украины