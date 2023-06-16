Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25
Глава Херсонской области Сальдо: число погибших после ЧП на Каховской ГЭС выросло до 25
Затопленное село Корсунка в Херсонской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25 человек, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Владимир Сальдо.
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"На вчерашний день было пропавших без вести 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек", — сказал он.
Накануне Сальдо отметил, что с подтопленных территорий ниже ГЭС по течению Днепра эвакуированы почти восемь тысяч жителей. В пунктах временного размещения находятся более 1,9 тысячи человек.
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.
Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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