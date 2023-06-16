https://ria.ru/20230616/ges-1878567425.html

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25 - РИА Новости, 16.06.2023

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до 25

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25 человек, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T11:29

2023-06-16T11:29

2023-06-16T12:25

специальная военная операция на украине

разрушение каховской гэс

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877387518_0:63:1211:744_1920x0_80_0_0_2a2cac0f019d20401d4bc4f882d374b3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — РИА Новости. Число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25 человек, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора региона Владимир Сальдо."На вчерашний день было пропавших без вести 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие — сейчас уже известно: 25 человек", — сказал он.Накануне Сальдо отметил, что с подтопленных территорий ниже ГЭС по течению Днепра эвакуированы почти восемь тысяч жителей. В пунктах временного размещения находятся более 1,9 тысячи человек.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

разрушение каховской гэс, херсонская область , владимир сальдо, происшествия