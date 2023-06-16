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На ПМЭФ подписали соглашение о газификации Мурманской области - РИА Новости, 16.06.2023
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Мурманская область
 
14:19 16.06.2023 (обновлено: 19:21 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/gazifikatsiya-1878632925.html
На ПМЭФ подписали соглашение о газификации Мурманской области
На ПМЭФ подписали соглашение о газификации Мурманской области - РИА Новости, 16.06.2023
На ПМЭФ подписали соглашение о газификации Мурманской области
Соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации Мурманской области, которое власти региона называют историческим, подписано на полях ПМЭФ-2023 между... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:19
2023-06-16T19:21
мурманская область
мурманская область
россия
санкт-петербург
владимир путин
алексей миллер
андрей чибис
газпром
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МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации Мурманской области, которое власти региона называют историческим, подписано на полях ПМЭФ-2023 между правительством региона и ПАО "Газпром", сообщило областное министерство информационной политики. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. "Мурманская область будет газифицирована. Эта договорённость – огромный и исторический прорыв для Мурманской области. В результате реализации проекта дома получат возможность отапливаться газом, мы уйдём от дорогого и не экологичного мазута, а наши предприятия смогут создавать новые производства", - сказал по итогам подписания губернатор, слова которого приводит мининформ. По предварительной оценке, при газификации будет создано более 20 тысяч рабочих мест и привлечено свыше 400 миллиардов рублей инвестиций. "Экономический и социальный эффект для всего региона действительно будет колоссальным. И я еще раз благодарю президента России и все федеральное правительство за поддержку по этому вопросу. Только благодаря слаженным и последовательным шагам нам удалось добиться этого важнейшего для нас решения", – отметил Чибис. Вопрос газификации региона перешел в практическую плоскость после встречи губернатора с президентом России Владимиром Путиным летом прошлого года: глава государства поддержал инициативу региона. В соответствии с поручением Путина "Газпром" прорабатывает вопросы подачи газа потребителям региона. По условиям соглашения, правительство Мурманской области разработает прогнозный топливно-энергетический баланс региона. "Газпром" скорректирует генеральную схему газоснабжения региона и определит оптимальный вариант его газификации. В настоящее время компания выполняет сбор исходных данных для проектирования магистрального газопровода "Волхов – Мурманск". Кроме того, в присутствии Алексея Миллера подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО "ТГК-1" и Мурманской областью. Документ предусматривает, в частности, создание условий для перевода региональных генерирующих объектов ПАО "ТГК-1" – Апатитской ТЭЦ и источников теплоснабжения Мурманской ТЭЦ – с угля и мазута на природный газ. Как отметили в мининформе, ряд компаний, работающих в Мурманской области, уже заявили о своих потребностях и готовности создать новые производства при газификации региона. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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мурманская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, алексей миллер, андрей чибис, газпром, тгк-1, пмэф 2023
Мурманская область, Мурманская область, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Алексей Миллер, Андрей Чибис, Газпром, ТГК-1, ПМЭФ 2023
На ПМЭФ подписали соглашение о газификации Мурманской области

Власти: на ПМЭФ подписали соглашение о газификации Мурманской области

© Фото : Министерство информационной политики Мурманской областиМурманская область и Газпром заключили соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации региона
Мурманская область и Газпром заключили соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации региона - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Министерство информационной политики Мурманской области
Мурманская область и Газпром заключили соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации региона
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации Мурманской области, которое власти региона называют историческим, подписано на полях ПМЭФ-2023 между правительством региона и ПАО "Газпром", сообщило областное министерство информационной политики.
Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
"Мурманская область будет газифицирована. Эта договорённость – огромный и исторический прорыв для Мурманской области. В результате реализации проекта дома получат возможность отапливаться газом, мы уйдём от дорогого и не экологичного мазута, а наши предприятия смогут создавать новые производства", - сказал по итогам подписания губернатор, слова которого приводит мининформ.
По предварительной оценке, при газификации будет создано более 20 тысяч рабочих мест и привлечено свыше 400 миллиардов рублей инвестиций. "Экономический и социальный эффект для всего региона действительно будет колоссальным. И я еще раз благодарю президента России и все федеральное правительство за поддержку по этому вопросу. Только благодаря слаженным и последовательным шагам нам удалось добиться этого важнейшего для нас решения", – отметил Чибис.
Вопрос газификации региона перешел в практическую плоскость после встречи губернатора с президентом России Владимиром Путиным летом прошлого года: глава государства поддержал инициативу региона. В соответствии с поручением Путина "Газпром" прорабатывает вопросы подачи газа потребителям региона.
По условиям соглашения, правительство Мурманской области разработает прогнозный топливно-энергетический баланс региона. "Газпром" скорректирует генеральную схему газоснабжения региона и определит оптимальный вариант его газификации. В настоящее время компания выполняет сбор исходных данных для проектирования магистрального газопровода "Волхов – Мурманск".
Кроме того, в присутствии Алексея Миллера подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО "ТГК-1" и Мурманской областью. Документ предусматривает, в частности, создание условий для перевода региональных генерирующих объектов ПАО "ТГК-1" – Апатитской ТЭЦ и источников теплоснабжения Мурманской ТЭЦ – с угля и мазута на природный газ.
Как отметили в мининформе, ряд компаний, работающих в Мурманской области, уже заявили о своих потребностях и готовности создать новые производства при газификации региона.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2023
Чибис на ПМЭФ рассказал о ключевых проектах Заполярья
Вчера, 11:22
 
Мурманская областьМурманская областьРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАлексей МиллерАндрей ЧибисГазпромТГК-1ПМЭФ 2023
 
 
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