https://ria.ru/20230616/gazifikatsiya-1878632925.html

На ПМЭФ подписали соглашение о газификации Мурманской области

На ПМЭФ подписали соглашение о газификации Мурманской области - РИА Новости, 16.06.2023

На ПМЭФ подписали соглашение о газификации Мурманской области

Соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации Мурманской области, которое власти региона называют историческим, подписано на полях ПМЭФ-2023 между... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:19

2023-06-16T14:19

2023-06-16T19:21

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мурманская область

россия

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алексей миллер

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газпром

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МУРМАНСК, 16 июн – РИА Новости. Соглашение о намерениях по газоснабжению и газификации Мурманской области, которое власти региона называют историческим, подписано на полях ПМЭФ-2023 между правительством региона и ПАО "Газпром", сообщило областное министерство информационной политики. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. "Мурманская область будет газифицирована. Эта договорённость – огромный и исторический прорыв для Мурманской области. В результате реализации проекта дома получат возможность отапливаться газом, мы уйдём от дорогого и не экологичного мазута, а наши предприятия смогут создавать новые производства", - сказал по итогам подписания губернатор, слова которого приводит мининформ. По предварительной оценке, при газификации будет создано более 20 тысяч рабочих мест и привлечено свыше 400 миллиардов рублей инвестиций. "Экономический и социальный эффект для всего региона действительно будет колоссальным. И я еще раз благодарю президента России и все федеральное правительство за поддержку по этому вопросу. Только благодаря слаженным и последовательным шагам нам удалось добиться этого важнейшего для нас решения", – отметил Чибис. Вопрос газификации региона перешел в практическую плоскость после встречи губернатора с президентом России Владимиром Путиным летом прошлого года: глава государства поддержал инициативу региона. В соответствии с поручением Путина "Газпром" прорабатывает вопросы подачи газа потребителям региона. По условиям соглашения, правительство Мурманской области разработает прогнозный топливно-энергетический баланс региона. "Газпром" скорректирует генеральную схему газоснабжения региона и определит оптимальный вариант его газификации. В настоящее время компания выполняет сбор исходных данных для проектирования магистрального газопровода "Волхов – Мурманск". Кроме того, в присутствии Алексея Миллера подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО "ТГК-1" и Мурманской областью. Документ предусматривает, в частности, создание условий для перевода региональных генерирующих объектов ПАО "ТГК-1" – Апатитской ТЭЦ и источников теплоснабжения Мурманской ТЭЦ – с угля и мазута на природный газ. Как отметили в мининформе, ряд компаний, работающих в Мурманской области, уже заявили о своих потребностях и готовности создать новые производства при газификации региона. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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мурманская область, россия, санкт-петербург, владимир путин, алексей миллер, андрей чибис, газпром, тгк-1, пмэф 2023