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Избранная глава Гагаузской автономии официально вступит в должность 19 июля - РИА Новости, 16.06.2023
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16:24 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/gagauziya-1878703602.html
Избранная глава Гагаузской автономии официально вступит в должность 19 июля
Избранная глава Гагаузской автономии официально вступит в должность 19 июля - РИА Новости, 16.06.2023
Избранная глава Гагаузской автономии официально вступит в должность 19 июля
Инаугурация избранной главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул состоится 19 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе оппозиционной партии... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:24
2023-06-16T16:24
в мире
молдавия
гагаузия
россия
таможенный союз
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Инаугурация избранной главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул состоится 19 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе оппозиционной партии "Шор". В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Гуцул с 52,34% голосов. "Инаугурация башкана пройдет 19 июля. В этот день состоится специальное заседание Народного собрания (местный парламент - ред.) для принятия присяги и вступления в должность нового руководителя Гагаузской автономии", - сообщили в партии. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
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в мире, молдавия, гагаузия, россия, таможенный союз, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Россия, Таможенный союз, Евгения Гуцул
Избранная глава Гагаузской автономии официально вступит в должность 19 июля

Избранная глава Гагаузской автономии Гуцул официально вступит в должность 19 июля

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 июн – РИА Новости. Инаугурация избранной главы (башкана) Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул состоится 19 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе оппозиционной партии "Шор".
В Гагаузии 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, местный ЦИК объявил о победе Гуцул с 52,34% голосов.
"Инаугурация башкана пройдет 19 июля. В этот день состоится специальное заседание Народного собрания (местный парламент - ред.) для принятия присяги и вступления в должность нового руководителя Гагаузской автономии", - сообщили в партии.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Участники митинга, организованного оппозиционной партией Шор, в Гагаузии - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
В Гагаузии призвали Кишинев считаться с мнением региона
21 мая, 23:27
 
В миреМолдавияГагаузияРоссияТаможенный союзЕвгения Гуцул
 
 
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