https://ria.ru/20230616/fabrika-1878374663.html

Стало известно, в каком состоянии находится перенесший инсульт Янин

Стало известно, в каком состоянии находится перенесший инсульт Янин - РИА Новости, 16.06.2023

Стало известно, в каком состоянии находится перенесший инсульт Янин

Участница "Фабрики звезд – 5" Дарья Клюшникова (Янина) в интервью Яне Чуриковой рассказала о том, в каком состоянии сейчас находится ее супруг, актер Алексей... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T04:38

2023-06-16T04:38

2023-06-16T04:38

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"фабрика звезд"

яна чурикова

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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Участница "Фабрики звезд – 5" Дарья Клюшникова (Янина) в интервью Яне Чуриковой рассказала о том, в каком состоянии сейчас находится ее супруг, актер Алексей Янин, который в 2015 году перенес инсульт. По словам исполнительницы, из-за болезни и проведенной трепанации с ее супругом произошли непоправимые вещи, в том числе связанные с речью и памятью. "Он много чего помнит, но у него нет ощущения времени. То есть Алексею как было 33, так ему и есть (в этом году актеру исполнилось 40. — Прим. ред.). Иногда у него подключается альтер эго. Иногда он решает, что он Андрей, а я его мама. Иногда он узнает семью. Но там непоправимые вещи", — рассказала Клюшникова. Участница "Фабрики" также отметила, что на состояние Янина, по ее мнению, повлияла врачебная ошибка. "Надо было сразу делать операцию, а врачи ждали больше суток", — вспоминала она. Супруга актера, получившего известность в таких сериалах, как "Клуб", "Острог. Дело Федора Сеченова", "Опережая выстрел", также добавила, что шансов на полное восстановление у 40-летнего актера нет. "Леша не сможет стать таким, как был. У меня была надежда на восстановление, но не случилось. Мы собирали деньги. Ему много чего нужно: таблетки, сиделка. Я же сама его сначала переворачивала. У меня грыжа. Слава богу, люди не отвернулись от нас. Наоборот нам все помогают", – поделилась исполнительница.Дарья Клюшникова также рассказала, что до сих пор не понимает, почему с ее мужем случилась такая трагедия. Она не исключает, что у актера "была предрасположенность сосудов", и он себя упустил — не принимал таблетки и слишком много работал. "Он в последний активный период своей жизни постоянно снимался в Одессе. И снимался так, что мог летать по 25 раз в месяц", — рассказала певица. Несмотря на сложности, Дарья Клюшникова не собирается разводиться с мужем. "Мы вместе, но и не вместе. Но я замужем", — заключила она. Клюшникова и Янин познакомились в конце 2009 года. В 2012-м они узаконили отношения. Вскоре у пары родился сын Андрей. Спустя несколько лет, в 2015-м году, у актера случился инсульт. Сейчас Алексей Янин проживает вместе со своей матерью, но супруга помогает материально и регулярно навещает его.

https://ria.ru/20221014/kondulaynen-1824171319.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"фабрика звезд", яна чурикова, знаменитости, семья, новости культуры