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Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 в небе Украины - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 16.06.2023 (обновлено: 19:02 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/f-16-1878764294.html
Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 в небе Украины
Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 в небе Украины - РИА Новости, 16.06.2023
Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 в небе Украины
Россия даст военно-технический ответ, если самолеты F-16, способные нести ядерное вооружение, появятся в небе над Украиной, заявил в интервью глава МИД РФ... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:39
2023-06-16T19:02
специальная военная операция на украине
украина
f-16
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия даст военно-технический ответ, если самолеты F-16, способные нести ядерное вооружение, появятся в небе над Украиной, заявил в интервью глава МИД РФ Сергей Лавров."На ваш вопрос отвечая, как мы будем реагировать. Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 - военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", - заявил Лавров в интервью RT на полях ПМЭФ-2023.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230514/rakety-1871348438.html
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украина, f-16, россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, F-16, Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 в небе Украины

Лавров: если Россия увидит, что F-16 летят над Украиной, ответ будет военно-техническим

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители F-16. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия даст военно-технический ответ, если самолеты F-16, способные нести ядерное вооружение, появятся в небе над Украиной, заявил в интервью глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На ваш вопрос отвечая, как мы будем реагировать. Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 - военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", - заявил Лавров в интервью RT на полях ПМЭФ-2023.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаF-16РоссияБезопасностьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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