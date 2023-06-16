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Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 в небе Украины
Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 в небе Украины - РИА Новости, 16.06.2023
Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 в небе Украины
Россия даст военно-технический ответ, если самолеты F-16, способные нести ядерное вооружение, появятся в небе над Украиной, заявил в интервью глава МИД РФ... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T18:39
2023-06-16T18:39
2023-06-16T19:02
специальная военная операция на украине
украина
f-16
россия
безопасность
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия даст военно-технический ответ, если самолеты F-16, способные нести ядерное вооружение, появятся в небе над Украиной, заявил в интервью глава МИД РФ Сергей Лавров."На ваш вопрос отвечая, как мы будем реагировать. Ответ за военными, они знают, что делать. F-16 - военно-техническое произведение, поэтому если мы увидим, что эти самолеты полетели над Украиной и создают нам угрозу, конечно, будет тоже военно-технический ответ", - заявил Лавров в интервью RT на полях ПМЭФ-2023.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, f-16, россия, безопасность, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, F-16, Россия, Безопасность, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров пообещал военно-технический ответ на появление F-16 в небе Украины
Лавров: если Россия увидит, что F-16 летят над Украиной, ответ будет военно-техническим