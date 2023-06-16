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СМИ: НАТО может поставить на Украину устаревшие экземпляры F-16 - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/f-16-1878589173.html
СМИ: НАТО может поставить на Украину устаревшие экземпляры F-16
СМИ: НАТО может поставить на Украину устаревшие экземпляры F-16 - РИА Новости, 16.06.2023
СМИ: НАТО может поставить на Украину устаревшие экземпляры F-16
Страны НАТО могут поставить устаревшие экземпляры истребителей F-16 на Украину, при этом их содержание потенциально будет обходиться Киеву в сотни миллионов... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:25
2023-06-16T12:25
специальная военная операция на украине
нато
украина
в мире
f-16
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны НАТО могут поставить устаревшие экземпляры истребителей F-16 на Украину, при этом их содержание потенциально будет обходиться Киеву в сотни миллионов долларов в год, передает агентство Блумберг. "В то время как союзникам удалось сократить первоначальные расходы, предложив самолеты из существующих флотов..., содержание в воздухе этих устаревших F-16 потенциально будет достигать сотни миллионов долларов в год", - пишет агентство, отмечая вместе с тем продолжающийся рост давления в странах Европы и США из-за дороговизны поддержки Украины. Как добавили авторы статьи, возможная поставка F-16 Киеву вряд ли будет осуществлена "вовремя" и тем более как-то поможет Киеву в осуществлении контрнаступления. Более того, в агентстве подчеркнули, что одних устаревших самолетов будет недостаточно для обретения преимущества в воздушном бою против РФ. При этом также упоминается, что срок службы старых истребителей будет также значительно короче, сообщает агентство. В четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что пока преждевременно говорить о конкретных сроках поставки Украине истребителей F-16 или иных современных самолетов для участия в боевых действиях. Более того, тогда же министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в преддверии встречи глав минобороны стран НАТО в Брюсселе отметила, что поставка Украине F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. При этом ранее она сообщала, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. На Украине, как сообщала газета Politico, со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230608/istrebiteli-1877035011.html
https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876268338.html
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нато, украина, в мире, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Украина, В мире, F-16, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: НАТО может поставить на Украину устаревшие экземпляры F-16

Bloomberg: НАТО может поставить на Украину устаревшие F-16, которые будет дорого содержать

© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители F-16
Истребители F-16 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
Истребители F-16. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны НАТО могут поставить устаревшие экземпляры истребителей F-16 на Украину, при этом их содержание потенциально будет обходиться Киеву в сотни миллионов долларов в год, передает агентство Блумберг.
"В то время как союзникам удалось сократить первоначальные расходы, предложив самолеты из существующих флотов..., содержание в воздухе этих устаревших F-16 потенциально будет достигать сотни миллионов долларов в год", - пишет агентство, отмечая вместе с тем продолжающийся рост давления в странах Европы и США из-за дороговизны поддержки Украины.
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Глава МИД Украины назвал причину отсутствия поставок F-16
8 июня, 17:22
Как добавили авторы статьи, возможная поставка F-16 Киеву вряд ли будет осуществлена "вовремя" и тем более как-то поможет Киеву в осуществлении контрнаступления. Более того, в агентстве подчеркнули, что одних устаревших самолетов будет недостаточно для обретения преимущества в воздушном бою против РФ. При этом также упоминается, что срок службы старых истребителей будет также значительно короче, сообщает агентство.
В четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что пока преждевременно говорить о конкретных сроках поставки Украине истребителей F-16 или иных современных самолетов для участия в боевых действиях.
Более того, тогда же министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в преддверии встречи глав минобороны стран НАТО в Брюсселе отметила, что поставка Украине F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. При этом ранее она сообщала, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом.
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
СМИ: в Британии признали, что поставки оружия не помогут Украине
5 июня, 16:39
На Украине, как сообщала газета Politico, со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Украинский генерал заявил, что Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
20 марта, 04:33
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОУкраинаВ миреF-16Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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