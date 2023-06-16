https://ria.ru/20230616/f-16-1878589173.html

СМИ: НАТО может поставить на Украину устаревшие экземпляры F-16

СМИ: НАТО может поставить на Украину устаревшие экземпляры F-16 - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: НАТО может поставить на Украину устаревшие экземпляры F-16

Страны НАТО могут поставить устаревшие экземпляры истребителей F-16 на Украину, при этом их содержание потенциально будет обходиться Киеву в сотни миллионов... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:25

2023-06-16T12:25

2023-06-16T12:25

специальная военная операция на украине

нато

украина

в мире

f-16

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Страны НАТО могут поставить устаревшие экземпляры истребителей F-16 на Украину, при этом их содержание потенциально будет обходиться Киеву в сотни миллионов долларов в год, передает агентство Блумберг. "В то время как союзникам удалось сократить первоначальные расходы, предложив самолеты из существующих флотов..., содержание в воздухе этих устаревших F-16 потенциально будет достигать сотни миллионов долларов в год", - пишет агентство, отмечая вместе с тем продолжающийся рост давления в странах Европы и США из-за дороговизны поддержки Украины. Как добавили авторы статьи, возможная поставка F-16 Киеву вряд ли будет осуществлена "вовремя" и тем более как-то поможет Киеву в осуществлении контрнаступления. Более того, в агентстве подчеркнули, что одних устаревших самолетов будет недостаточно для обретения преимущества в воздушном бою против РФ. При этом также упоминается, что срок службы старых истребителей будет также значительно короче, сообщает агентство. В четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что пока преждевременно говорить о конкретных сроках поставки Украине истребителей F-16 или иных современных самолетов для участия в боевых действиях. Более того, тогда же министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в преддверии встречи глав минобороны стран НАТО в Брюсселе отметила, что поставка Украине F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. При этом ранее она сообщала, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. На Украине, как сообщала газета Politico, со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака, надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230608/istrebiteli-1877035011.html

https://ria.ru/20230605/oruzhie-1876268338.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, украина, в мире, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр