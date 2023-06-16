России необходим переход к суверенной экономике, заявил Путин
Путин: России необходим переход к суверенной экономике, которая сама формирует спрос
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России необходима проактивная экономическая политика, переход к суверенной экономике, которая не только учитывает спрос, но и сама его формирует, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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"Изменения в мире, во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. Вот что важно. В этих условиях необходимо двигаться только вперед. А это значит, что нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути, речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.