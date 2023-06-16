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России необходим переход к суверенной экономике, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
16:05 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878695187.html
России необходим переход к суверенной экономике, заявил Путин
России необходим переход к суверенной экономике, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
России необходим переход к суверенной экономике, заявил Путин
России необходима проактивная экономическая политика, переход к суверенной экономике, которая не только учитывает спрос, но и сама его формирует, заявил... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:05
2023-06-16T16:05
пмэф-2023
экономика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России необходима проактивная экономическая политика, переход к суверенной экономике, которая не только учитывает спрос, но и сама его формирует, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Изменения в мире, во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. Вот что важно. В этих условиях необходимо двигаться только вперед. А это значит, что нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути, речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
России необходим переход к суверенной экономике, заявил Путин

Путин: России необходим переход к суверенной экономике, которая сама формирует спрос

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. России необходима проактивная экономическая политика, переход к суверенной экономике, которая не только учитывает спрос, но и сама его формирует, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Изменения в мире, во всех его сферах носят кардинальный, глубинный и необратимый характер. Вот что важно. В этих условиях необходимо двигаться только вперед. А это значит, что нам нужна проактивная экономическая политика, которая может строиться и реализовываться в тесной связке с представителями делового сообщества, с нашими предпринимателями. По сути, речь идет о переходе на качественно новый уровень развития, о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама его формирует", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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