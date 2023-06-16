https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878682816.html

Путин увидел перспективы для развития модели экономики предложения

Путин увидел перспективы для развития модели экономики предложения - РИА Новости, 16.06.2023

Путин увидел перспективы для развития модели экономики предложения

Россия имеет возможности для развития модели "экономики предложения", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:41

2023-06-16T15:41

2023-06-16T16:03

пмэф-2023

россия

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия имеет возможности для развития модели "экономики предложения", заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Во время выступления Путин сообщил, что России необходима проактивная экономическая политика, переход к суверенной экономике, которая не только учитывает спрос, но и сама его формирует."Такая экономика, ее часто называют "экономикой предложения", предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий создание новых, современных индустриальных мощностей и целых отраслей. В том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом. Но возможности для этого - научные возможности, творческий потенциал - у нас, конечно, имеются", - сказал Путин.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878657503.html

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россия, экономика, владимир путин