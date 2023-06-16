https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878657503.html

Путин заявил, что ценностные подходы к развитию экономики сработали

Путин заявил, что ценностные подходы к развитию экономики сработали - РИА Новости, 16.06.2023

Путин заявил, что ценностные подходы к развитию экономики сработали

Ценностные подходы к развитию экономики сработали, РФ сохранила ответственную и сбалансированную монетарную и бюджетную политику, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:09

2023-06-16T15:09

2023-06-16T15:56

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Ценностные подходы к развитию экономики сработали, РФ сохранила ответственную и сбалансированную монетарную и бюджетную политику, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ."Выступая в прошлом году на форуме, сформировал наши ценностные подходы к развитию экономики в новых условиях и на долгосрочную перспективу. Хочу сказать, что вот то, что было сказано в прошлом году, мы с вами понимаем - то, что я говорил, это результат нашей коллективной работы. И правительства, и администрации, и экономического блока правительства. Все, о чем я говорил и все то, что мы подготовили, а потом реализовывали в ходе своей практической деятельности, сработало", - сказал Путин."Мы сохранили ответственную, сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику", - отметил президент.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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экономика, россия, владимир путин