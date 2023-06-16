https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878656426.html
Путин спрогнозировал рост ВВП России
Путин спрогнозировал рост ВВП России - РИА Новости, 16.06.2023
Путин спрогнозировал рост ВВП России
Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить под 2%, а в апреле он вырос на 3,3%, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:07
2023-06-16T15:07
2023-06-16T15:57
пмэф-2023
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить под 2%, а в апреле он вырос на 3,3%, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на ПМЭФ."Я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост (ВВП - ред) все-таки будет до 1,5%, а может побольше - под 2%. Это поможет нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира", - сказал Путин."В апреле текущего года валовой внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении. А по итогам года он прибавит более процента", - добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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экономика, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин спрогнозировал рост ВВП России
Президент Путин: рост ВВП России по итогам года может составить два процента
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить под 2%, а в апреле он вырос на 3,3%, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на ПМЭФ.
"Я согласен с теми нашими экспертами, которые полагают, что рост (ВВП - ред) все-таки будет до 1,5%, а может побольше - под 2%. Это поможет нашей стране сохранить место в числе ведущих экономик мира", - сказал Путин.
"В апреле текущего года валовой внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении. А по итогам года он прибавит более процента", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Раскрыт секрет непотопляемости российской экономики