https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878585333.html

Новый миропорядок, СВО и ядерное оружие. О чем Путин говорил на ПМЭФ

Новый миропорядок, СВО и ядерное оружие. О чем Путин говорил на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Новый миропорядок, СВО и ядерное оружие. О чем Путин говорил на ПМЭФ

Президент в традиционном выступлении на заседании ПМЭФ говорил не только об экономике. Он уделил внимание специальной военной операции, контрнаступлению ВСУ и... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:46

2023-06-16T17:46

2023-06-16T20:52

владимир путин

россия

пмэф 2023

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент в традиционном выступлении на заседании ПМЭФ говорил не только об экономике. Он уделил внимание специальной военной операции, контрнаступлению ВСУ и агрессивным действиям Запада. По его словам, НАТО все активнее втягивается в конфликт, однако у Москвы нет необходимости отвечать ядерным оружием. По крайней мере пока. Также глава государства рассказал об изменениях в мироустройстве и роли России в нем.О преодолении препятствийПутин прежде всего напомнил, что наиболее тяжелым был второй квартал 2022-го: "Стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок торговли, расчетов, логистики, когда, по сути, перекраивалась вся ткань деловой, хозяйственной жизни".Однако стратегия, выбранная российским государством и бизнесом, сработала."Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу", — отметил президент.ВВП вырос на 3,3 процента в годовом выражении, страна осталась среди ведущих экономик мира, хотя настроения были настороженными. "В таких условиях принципиально важно было дать бизнесу точку опоры, укрепить доверие к проводимой политике", что и удалось, считает Путин. "Мы сохранили ответственную сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику. Их эффективная комбинация позволила выйти на минимальные значения безработицы, а также по инфляции, которая сейчас в России ниже, чем во многих западных странах — и в еврозоне, и в других регионах. И близка к историческому минимуму — 2,9 процента", — уточнил глава государства.Увеличились оборонные расходы — в первую очередь из-за необходимости защитить государственный суверенитет. Но, по мнению президента, это благоприятно сказалось и на экономике.О героизации неонацистовВопросам обороны Путин уделил особое внимание. Комментируя ход украинского контрнаступления, президент напомнил, что война на Востоке Украины в 2014-м началась при непосредственном участии государств Запада. И именно отказ тех стран от мирного урегулирования привел Россию к решению прекратить конфликт."Это не мы водили за нос наших партнеров, — сказал Путин, обращаясь к истории Минских соглашений. — Мы вынуждены были использовать вооруженные силы".Глава государства обвинил украинские власти в героизации неонацистов: "На пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты, последыши Гитлера. Холокост — это уничтожение шести миллионов евреев. Полтора миллиона было уничтожено на Украине, и прежде всего — руками бандеровцев".Путин также процитировал записи украинских националистов 1939-1941 годов, где они сообщают: "Москва и жидовство — самые большие враги Украины". Он отметил, что читал показания бандеровца после Великой Отечественной войны, где тот рассказывал о расстреле еврейской семьи: "Без комка в горле читать невозможно. <...> Вот это те, кто сегодня являются героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают персонально и их идеологию. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться"."Долго не навоюешь"Одновременно с Украиной и западные страны стремятся нанести России поражение на поле боя. Однако успехам ВСУ это не способствует."Все (оружие ВСУ. — Прим. ред.) <...> извне привезено, но так долго не навоюешь", — пояснил президент.Вопрос не в том, как идет сейчас контрнаступление на тех или иных участках. Важно, что своих целей Киев нигде не достиг, подчеркнул российский лидер.При этом Североатлантический альянс все более вовлечен в конфликт на украинской территории."НАТО, конечно, втягивается в войну на Украине, о чем и говорить. Поставки идут военной техники, тяжелой техники, сейчас рассматривается вариант поставки самолетов", — отметил Путин.Говоря о перспективе передачи Киеву истребителей F-16, президент лишь отметил, что и против них у России есть средства: "Танки горят. Несколько танков уничтожено. И это в том числе "Леопарды". И вчера было то же самое. И вчера были "Леопарды". Они горят. Так же будут гореть и F-16".Россия, вопреки прогнозам, не собирается применять ядерное оружие. "Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем", — подчеркнул президент.Упомянул он о размещении ядерного оружия в Белоруссии. "Это как элемент именно сдерживания. Чтобы все, кто задумываются о том, чтобы нанести нам стратегическое поражение, не забывали об этом обстоятельстве", — сказал он."Конкуренции никто не боится"Страны Запада давят на Россию в сфере не только военной, но и экономической. Тем не менее их попытки оказываются тщетными, даже напротив — стимулируют рост и развитие самых различных отраслей.В частности, Москва продолжает уходить от зависимости от нефтегазового экспорта. "Реальный сектор экономики развивается. <…> Постепенно эта тенденция набирает обороты", — сказал Путин.Государство также нарастило финансовые возможности для выполнения социальных обязательств. Уязвимым категориям оказывается адресная поддержка, с прошлого года 1,7 миллиона человек вышли из-за черты бедности. Индексируются социальные выплаты.Запад, напомнил президент, рассчитывал, что в условиях санкций Россия вернется к административно-командной экономике. Но страна выбрала "путь расширения свободы предпринимательства". Успешно происходит замещение транснациональных корпораций, не устоявших под давлением политических элит."Мы не выгоняли, предлагали все взвесить", — подчеркнул Путин. По его словам, сейчас российские предприниматели настолько адаптировались, что уже просят не пускать "блуждающие" западные компании."Двери не закрываем, конкуренции никто не боится", — тут же заверил глава государства, пообещав, однако, что поведение "ушедших" учтут на будущее. Для тех же, кто остался, несмотря на давление, создадут наиболее благоприятные условия.Конец неоколониализмаВ условиях развития экономики увеличиваются объемы строительных работ, растет число объектов транспортной инфраструктуры.Обновляется торговый флот, ожидается кратное увеличение количества ледоколов.Россия придерживается принципа открытости экономики. Углубляются связи со странами, которые, по словам Путина, являются "рынками будущего", — с теми, кто "не поддается хамскому давлению" извне. Это, уверен президент, доказывает, что объективные рыночные законы сильнее политической конъюнктуры."Неоколониальная модель прекратила существование, а многополярный миропорядок укрепляется", — считает он.На международных рынках, конечно, есть недоброжелатели, не желающие конкуренции, они сдерживают новые центры развития. Но этим только "отменяют собственную деловую репутацию".Расширяются расчеты в национальных валютах, в приоритете для Москвы — государства БРИКС и ШОС. С Китаем уже наладили платежи как в рублях, так и в юанях.В конечном итоге Россия сумела сохранить устойчивую экономику — это "медицинский факт", заключил Путин.Выхода не былоГлавный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что Путин прежде всего обращался к россиянам, так как в сложившейся ситуации важнейшее значение имеет состояние отечественной экономики. От нее зависит победа над Украиной и стоящим за ней коллективным Западом."Россия не собирается уходить в изоляцию и уступать свои позиции в сегменте энергоресурсов. Так, несмотря на свертывание очень многих проектов в Европе, открылись новые перспективы в других регионах мира, которые обеспечат необходимые финансовые поступления для их расходования, в том числе на оборону", — сказал эксперт.Вместе с тем Коротченко отметил, что Путина неслучайно спрашивали о возможности нанесения ядерного удара. Скоро в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО, итоги которого могут серьезно повлиять на безопасность России. По словам эксперта, с одной стороны, Путин отказался углубляться в тему применения оружия Судного дня, а с другой — упомянул, что в Белоруссию уже отправили его первую партию. "На фоне возрастающей геополитической неопределенности России важно иметь потенциал для ответного удара", — подчеркнул собеседник РИА Новости.В свою очередь, замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил: Путин не рассчитывает на налаживание диалога с Байденом, но не исключает, что оттепель в отношениях с США может наступить, если Белый дом возглавит более прагматичный политик. "Но самой сильной частью речи было высказывание: "Зеленский — позор еврейского народа". Путин показал безальтернативность денацификации", — подчеркнул эксперт.По его словам, президент попытался донести до лидеров стран Запада, что они выращивают на Украине того самого фашистского монстра, с которым сами боролись в годы Второй мировой войны. У Москвы не оставалось иного выхода, кроме как начать спецоперацию, уверен Жарихин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, пмэф 2023