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Российская экономика выстояла, несмотря на санкции, заявил посол в Китае - РИА Новости, 16.06.2023
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08:07 16.06.2023 (обновлено: 08:32 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ekonomika-1878519166.html
Российская экономика выстояла, несмотря на санкции, заявил посол в Китае
Российская экономика выстояла, несмотря на санкции, заявил посол в Китае - РИА Новости, 16.06.2023
Российская экономика выстояла, несмотря на санкции, заявил посол в Китае
Россия выстояла под санкционным давлением Запада, все планы по подрыву ее экономики реализовать не удалось, заявил посол в Китае Игорь Моргулов, выступая на... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T08:07
2023-06-16T08:32
экономика
россия
китай
игорь моргулов
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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ПЕКИН, 16 июн — РИА Новости. Россия выстояла под санкционным давлением Запада, все планы по подрыву ее экономики реализовать не удалось, заявил посол в Китае Игорь Моргулов, выступая на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций в Пекине. &quot;В настоящее время Россия подвергается беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению, целью которого ставилось обрушение отечественной экономики, подрыв устойчивости национальной валюты, понижение качества жизни граждан нашей страны. Эти расчеты наших недоброжелателей провалились&quot;, — сказал он.По словам дипломата, российская экономика не только выстояла, но и продолжает поступательное развитие. "Уровень безработицы в нашей стране находится на рекордно низком уровне и составляет лишь три с половиной процента. По состоянию на начало мая этого года инфляция в России замедлилась до 2,3 процента в годовом выражении. Это минимальная величина для всех стран Европы", — рассказал он.Посол подчеркнул также, что Россия и Китай постепенно снижают зависимость от доллара и других западных валют: если в 2021 году они проводили в национальных валютах не более четверти торговых расчетов, то в прошлом году этот показатель составил уже почти две трети. "Будем и далее повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, содействуя укреплению экономического суверенитета двух государств", — отметил Моргулов.После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
https://ria.ru/20230615/torgovlya-1878225351.html
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экономика, россия, китай, игорь моргулов, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Россия, Китай, Игорь Моргулов, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Российская экономика выстояла, несмотря на санкции, заявил посол в Китае

Посол в Китае Моргулов: планы недоброжелателей России по подрыву экономики провалились

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Игорь Моргулов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 июн — РИА Новости. Россия выстояла под санкционным давлением Запада, все планы по подрыву ее экономики реализовать не удалось, заявил посол в Китае Игорь Моргулов, выступая на 13-й ярмарке зарубежных инвестиций в Пекине.
«

"В настоящее время Россия подвергается беспрецедентному по своему масштабу санкционному давлению, целью которого ставилось обрушение отечественной экономики, подрыв устойчивости национальной валюты, понижение качества жизни граждан нашей страны. Эти расчеты наших недоброжелателей провалились", — сказал он.

По словам дипломата, российская экономика не только выстояла, но и продолжает поступательное развитие.
"Уровень безработицы в нашей стране находится на рекордно низком уровне и составляет лишь три с половиной процента. По состоянию на начало мая этого года инфляция в России замедлилась до 2,3 процента в годовом выражении. Это минимальная величина для всех стран Европы", — рассказал он.
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Посол подчеркнул также, что Россия и Китай постепенно снижают зависимость от доллара и других западных валют: если в 2021 году они проводили в национальных валютах не более четверти торговых расчетов, то в прошлом году этот показатель составил уже почти две трети.
"Будем и далее повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, содействуя укреплению экономического суверенитета двух государств", — отметил Моргулов.
После начала российской военной спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже десять пакетов ограничительных мер.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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