https://ria.ru/20230616/efimov-1878476629.html

Ефимов: выпуск лекарств и медматериалов в Москве вырос в 1,5 раза

Ефимов: выпуск лекарств и медматериалов в Москве вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 16.06.2023

Ефимов: выпуск лекарств и медматериалов в Москве вырос в 1,5 раза

Поддержка правительства Москвы и специальные программы поощрения бизнеса позволили на 47,1% нарастить с начала года выпуск фармпрепаратов и медицинских... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T09:10

2023-06-16T09:10

2023-06-16T13:04

пмэф-2023

экономика

владислав овчинский

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605001_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_96e77e841d10da005fa3cc1afb951de6.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поддержка правительства Москвы и специальные программы поощрения бизнеса позволили на 47,1% нарастить с начала года выпуск фармпрепаратов и медицинских материалов, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В частности, по данным главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за первые 4 месяца года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выпущено почти в 1,5 раза больше противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов, на 17,4% больше препаратов для лечения нервной системы.Выпуском фармацевтической продукции в москве занимаются около 100 предприятий.По мнению Ефимова, большую роль в этом сыграли офсетные контракты - с фармпроизводствами их заключено уже семь.Кроме того, производителям предоставляются налоговые льготы за счет присвоения статуса промышленного комплекса, субсидии и льготные займы.

https://ria.ru/20230615/kontrakty-1878402050.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, владислав овчинский, владимир ефимов (правительство москвы) , москва