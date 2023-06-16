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Ефимов: выпуск лекарств и медматериалов в Москве вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 16.06.2023
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09:10 16.06.2023 (обновлено: 13:04 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/efimov-1878476629.html
Ефимов: выпуск лекарств и медматериалов в Москве вырос в 1,5 раза
Ефимов: выпуск лекарств и медматериалов в Москве вырос в 1,5 раза - РИА Новости, 16.06.2023
Ефимов: выпуск лекарств и медматериалов в Москве вырос в 1,5 раза
Поддержка правительства Москвы и специальные программы поощрения бизнеса позволили на 47,1% нарастить с начала года выпуск фармпрепаратов и медицинских... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T09:10
2023-06-16T13:04
пмэф-2023
экономика
владислав овчинский
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поддержка правительства Москвы и специальные программы поощрения бизнеса позволили на 47,1% нарастить с начала года выпуск фармпрепаратов и медицинских материалов, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В частности, по данным главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за первые 4 месяца года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выпущено почти в 1,5 раза больше противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов, на 17,4% больше препаратов для лечения нервной системы.Выпуском фармацевтической продукции в москве занимаются около 100 предприятий.По мнению Ефимова, большую роль в этом сыграли офсетные контракты - с фармпроизводствами их заключено уже семь.Кроме того, производителям предоставляются налоговые льготы за счет присвоения статуса промышленного комплекса, субсидии и льготные займы.
https://ria.ru/20230615/kontrakty-1878402050.html
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экономика, владислав овчинский, владимир ефимов (правительство москвы) , москва
ПМЭФ-2023, Экономика, Владислав Овчинский, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: выпуск лекарств и медматериалов в Москве вырос в 1,5 раза

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Поддержка правительства Москвы и специальные программы поощрения бизнеса позволили на 47,1% нарастить с начала года выпуск фармпрепаратов и медицинских материалов, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В частности, по данным главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, за первые 4 месяца года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выпущено почти в 1,5 раза больше противоопухолевых лекарств и иммуномодуляторов, на 17,4% больше препаратов для лечения нервной системы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Ефимов: количество офсетных контрактов в столице увеличилось до 12
15 июня, 17:08
Выпуском фармацевтической продукции в москве занимаются около 100 предприятий.
По мнению Ефимова, большую роль в этом сыграли офсетные контракты - с фармпроизводствами их заключено уже семь.
Кроме того, производителям предоставляются налоговые льготы за счет присвоения статуса промышленного комплекса, субсидии и льготные займы.
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаВладислав ОвчинскийВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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