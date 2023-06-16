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Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия - РИА Новости, 16.06.2023
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13:12 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/efimov-1878474722.html
Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия
Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия - РИА Новости, 16.06.2023
Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия
Московский пищепром при поддержке города активно наращивает мощности и работает над импортозамещением сырья и оборудования, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:12
2023-06-16T13:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский пищепром при поддержке города активно наращивает мощности и работает над импортозамещением сырья и оборудования, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он указал, что за первые 4 месяца года производство продуктов питания в столице, где работают более 250 предприятий отрасли с числом занятых свыше 60 тысяч человек, выросло на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Поддержку от города получают производители мясной, рыбной, хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, 24 из них получили статус промкомплекса с соответствующими налоговыми льготами. Ряд заводов получают поддержку в виде льготных инвесткредитов.Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в прошлом году в рамках масштабного инвестиционного проекта решено выделить инвестору в аренду без торгов участок в ТиНАО для создания пищевого кластера, где могут появиться небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой продукции.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский пищепром при поддержке города активно наращивает мощности и работает над импортозамещением сырья и оборудования, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он указал, что за первые 4 месяца года производство продуктов питания в столице, где работают более 250 предприятий отрасли с числом занятых свыше 60 тысяч человек, выросло на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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Поддержку от города получают производители мясной, рыбной, хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, 24 из них получили статус промкомплекса с соответствующими налоговыми льготами. Ряд заводов получают поддержку в виде льготных инвесткредитов.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в прошлом году в рамках масштабного инвестиционного проекта решено выделить инвестору в аренду без торгов участок в ТиНАО для создания пищевого кластера, где могут появиться небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой продукции.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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