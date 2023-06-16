https://ria.ru/20230616/efimov-1878474722.html

Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия

Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия - РИА Новости, 16.06.2023

Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия

Московский пищепром при поддержке города активно наращивает мощности и работает над импортозамещением сырья и оборудования, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:12

2023-06-16T13:12

2023-06-16T13:12

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878605001_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_96e77e841d10da005fa3cc1afb951de6.jpg

МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский пищепром при поддержке города активно наращивает мощности и работает над импортозамещением сырья и оборудования, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он указал, что за первые 4 месяца года производство продуктов питания в столице, где работают более 250 предприятий отрасли с числом занятых свыше 60 тысяч человек, выросло на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Поддержку от города получают производители мясной, рыбной, хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, 24 из них получили статус промкомплекса с соответствующими налоговыми льготами. Ряд заводов получают поддержку в виде льготных инвесткредитов.Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в прошлом году в рамках масштабного инвестиционного проекта решено выделить инвестору в аренду без торгов участок в ТиНАО для создания пищевого кластера, где могут появиться небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой продукции.

https://ria.ru/20230615/kontrakty-1878402050.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы)