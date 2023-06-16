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Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия
Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия - РИА Новости, 16.06.2023
Ефимов: московские предприятия нарастили производство продовольствия
Московский пищепром при поддержке города активно наращивает мощности и работает над импортозамещением сырья и оборудования, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:12
2023-06-16T13:12
2023-06-16T13:12
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский пищепром при поддержке города активно наращивает мощности и работает над импортозамещением сырья и оборудования, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он указал, что за первые 4 месяца года производство продуктов питания в столице, где работают более 250 предприятий отрасли с числом занятых свыше 60 тысяч человек, выросло на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.Поддержку от города получают производители мясной, рыбной, хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, 24 из них получили статус промкомплекса с соответствующими налоговыми льготами. Ряд заводов получают поддержку в виде льготных инвесткредитов.Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что в прошлом году в рамках масштабного инвестиционного проекта решено выделить инвестору в аренду без торгов участок в ТиНАО для создания пищевого кластера, где могут появиться небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой продукции.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Московский пищепром при поддержке города активно наращивает мощности и работает над импортозамещением сырья и оборудования, сообщил на ПМЭФ-2023 заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он указал, что за первые 4 месяца года производство продуктов питания в столице, где работают более 250 предприятий отрасли с числом занятых свыше 60 тысяч человек, выросло на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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Поддержку от города получают производители мясной, рыбной, хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, 24 из них получили статус промкомплекса с соответствующими налоговыми льготами. Ряд заводов получают поддержку в виде льготных инвесткредитов.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский
добавил, что в прошлом году в рамках масштабного инвестиционного проекта решено выделить инвестору в аренду без торгов участок в ТиНАО
для создания пищевого кластера, где могут появиться небольшие производства молочной, хлебной, мясной и другой продукции.