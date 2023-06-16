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Путин рассказал, как США подрывают доверие к доллару

Путин рассказал, как США подрывают доверие к доллару - РИА Новости, 16.06.2023

Путин рассказал, как США подрывают доверие к доллару

США, используя доллар в качестве инструмента борьбы, подрывают к нему доверие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:15

2023-06-16T21:15

2023-06-16T21:15

пмэф-2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. США, используя доллар в качестве инструмента борьбы, подрывают к нему доверие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. "Преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели - это еще вопрос, правильная ли эта цель с точки зрения интересов самих Соединенных штатов - они подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов. Потому что используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они оправдывают сомнения в надежности американской валюты - и как расчетного инструмента мировой торговли, и как средства накопления резервов", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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сша, россия, владимир путин, экономика