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Путин рассказал, как США подрывают доверие к доллару - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
21:15 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/dollar-1878797764.html
Путин рассказал, как США подрывают доверие к доллару
Путин рассказал, как США подрывают доверие к доллару - РИА Новости, 16.06.2023
Путин рассказал, как США подрывают доверие к доллару
США, используя доллар в качестве инструмента борьбы, подрывают к нему доверие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:15
2023-06-16T21:15
пмэф-2023
сша
россия
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. США, используя доллар в качестве инструмента борьбы, подрывают к нему доверие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ. "Преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели - это еще вопрос, правильная ли эта цель с точки зрения интересов самих Соединенных штатов - они подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов. Потому что используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они оправдывают сомнения в надежности американской валюты - и как расчетного инструмента мировой торговли, и как средства накопления резервов", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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сша, россия, владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, США, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин рассказал, как США подрывают доверие к доллару

Путин заявил, что США, используя доллар как инструмент борьбы, подрывают к нему доверие

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры США. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. США, используя доллар в качестве инструмента борьбы, подрывают к нему доверие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
"Преследуя сиюминутные конъюнктурные политические цели - это еще вопрос, правильная ли эта цель с точки зрения интересов самих Соединенных штатов - они подрывают свое могущество, в том числе в сфере мировых финансов. Потому что используя доллар как инструмент вооруженной борьбы, а по-другому и не скажешь, они оправдывают сомнения в надежности американской валюты - и как расчетного инструмента мировой торговли, и как средства накопления резервов", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий, главное
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДевушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

Айсен Николаев, Глава Республики Саха и Алексей Чекунков, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перед пленарным заседанием.

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев перед пленарным заседанием

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

Подписания

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Мурад Багандов | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023 с рекордной по продолжительности речью — час 19 минут. Глава государства рассказал об устойчивости российской экономики, новом миропорядке и провале украинского контрнаступления.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10
Девушки в национальных костюмах в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава Республики Саха Айсен Николаев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков подписали соглашение об использовании инструментов программы "Дальневосточная концессия" для реализации проектов по строительству объектов инфраструктуры.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, губернатор Петербурга Александр Беглов и зампред ГД Анна Кузнецова перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Международная светотехническая корпорация "БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП" договорились вместе реализовывать инвестпроекты по освещению городов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Мурад Багандов
Перейти в медиабанк
9 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун заявил на ПМЭФ-2023, что мир сталкивается с необъявленной экономической войной, и выразил надежду, что те, кто выступает с "безумными инициативами" в отношении России, образумятся.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПМЭФ-2023СШАРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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