Путин: тенденция к росту доходов населения должна усилиться
Путин: в конце 2022 года доходы россиян вернулись к росту, эта тенденция должна усилиться
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В 4-м квартале 2022 года доходы населения вернулись к росту, эта тенденция в текущем году должна усилиться, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.
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"Опережающим темпом относительно роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, выплаты, увеличиваем минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. В итоге уже в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава Богу, к росту. Да, он пока скромный, но всё-таки это тенденция, и в этом году такая тенденция должна усилиться - во всяком случае, я очень на это рассчитываю", - сказал глава государства.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.