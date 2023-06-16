https://ria.ru/20230616/dokhody-1878662327.html

Путин: тенденция к росту доходов населения должна усилиться

Путин: тенденция к росту доходов населения должна усилиться - РИА Новости, 16.06.2023

Путин: тенденция к росту доходов населения должна усилиться

В 4-м квартале 2022 года доходы населения вернулись к росту, эта тенденция в текущем году должна усилиться, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T15:19

2023-06-16T15:19

2023-06-16T15:38

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. В 4-м квартале 2022 года доходы населения вернулись к росту, эта тенденция в текущем году должна усилиться, заявил президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума."Опережающим темпом относительно роста цен мы индексируем пенсии и социальные пособия, выплаты, увеличиваем минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. В итоге уже в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава Богу, к росту. Да, он пока скромный, но всё-таки это тенденция, и в этом году такая тенденция должна усилиться - во всяком случае, я очень на это рассчитываю", - сказал глава государства.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230111/putin-1844161260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин