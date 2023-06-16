https://ria.ru/20230616/dodon-1878611953.html
Додон обратился в прокуратуру с запросом о привлечении Санду к ответу
Додон обратился в прокуратуру с запросом о привлечении Санду к ответу - РИА Новости, 16.06.2023
Додон обратился в прокуратуру с запросом о привлечении Санду к ответу
Экс-президент Молдавии Игорь Додон написал в телеграм-канале, что просит генеральную прокуратуру страны привлечь к ответственности главу республики Майю Санду... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:15
2023-06-16T13:15
2023-06-16T13:15
в мире
молдавия
майя санду
игорь додон
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон написал в телеграм-канале, что просит генеральную прокуратуру страны привлечь к ответственности главу республики Майю Санду за вмешательство в систему правосудия. "Обратился с ходатайством в Генеральную прокуратуру о привлечении к ответственности президента страны Майи Санду за вмешательство в осуществление правосудия… Госпожа Санду безоговорочно требует от судей в штаб-квартире Высшего совета магистратуры только одного - обвинительных приговоров", - написал Додон. По его словам, президент приказывает судьям "во что бы то ни стало осудить ее оппонентов". "Она считает свои высказывания прямыми указаниями, особенно когда от главы государства зависит назначение всех судей, а теперь еще и судей Высшей судебной палаты, которая рассматривает возбужденное против меня по указу Майи Санду уголовное дело. Быть может, подписание указов о назначении судей будет зависеть от вынесенных политическим оппонентам приговоров?", - отмечает Додон. В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
https://ria.ru/20230530/shor-1875183833.html
https://ria.ru/20230615/piket-1878243620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, игорь додон, владимир плахотнюк
В мире, Молдавия, Майя Санду, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк
Додон обратился в прокуратуру с запросом о привлечении Санду к ответу
Додон просит прокуратуру Молдавии привлечь Санду к ответу за вмешательство в работу судей
КИШИНЕВ, 16 июн - РИА Новости.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон написал в телеграм-канале
, что просит генеральную прокуратуру страны привлечь к ответственности главу республики Майю Санду за вмешательство в систему правосудия.
"Обратился с ходатайством в Генеральную прокуратуру о привлечении к ответственности президента страны Майи Санду за вмешательство в осуществление правосудия… Госпожа Санду безоговорочно требует от судей в штаб-квартире Высшего совета магистратуры только одного - обвинительных приговоров", - написал Додон.
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По его словам, президент приказывает судьям "во что бы то ни стало осудить ее оппонентов".
"Она считает свои высказывания прямыми указаниями, особенно когда от главы государства зависит назначение всех судей, а теперь еще и судей Высшей судебной палаты, которая рассматривает возбужденное против меня по указу Майи Санду уголовное дело. Быть может, подписание указов о назначении судей будет зависеть от вынесенных политическим оппонентам приговоров?", - отмечает Додон.
В октябре прошлого года началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Согласно обвинению, выдвинутому против Додона, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка
. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов Партии социалистов, в том числе для выплаты зарплаты сотрудникам этой же политсилы. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. В середине ноября коллегия Высшей судебной палаты Молдавии изменила меру пресечения политику с домашнего ареста на судебный надзор, это является аналогом подписки о невыезде.
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