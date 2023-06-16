https://ria.ru/20230616/dnr-1878765317.html

В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей

В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей - РИА Новости, 16.06.2023

В ДНР за неделю погибли девять мирных жителей

Девять мирных жителей погибли, 17 получили ранения, включая двоих детей, в ДНР с 9 по 15 июня из-за действий украинских войск, сообщает в своем телеграм-канале... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:42

2023-06-16T18:42

2023-06-16T18:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

россия

владимир путин

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 16 июн - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли, 17 получили ранения, включая двоих детей, в ДНР с 9 по 15 июня из-за действий украинских войск, сообщает в своем телеграм-канале аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой. В сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства, приводится инфографика, согласно которой в республике с 9 по 15 июня погибли девять человек. Число пострадавших за указанный период составило 17, среди них двое детей. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 8936 человек, в том числе 227 детей. Число пострадавших мирных жителей из-за действий украинских войск за все время составило 12 202, среди них 776 детей. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецкая народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, украина, россия, владимир путин, дарья морозова