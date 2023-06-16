https://ria.ru/20230616/diplomatiya-1878737815.html

Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии, заявил Путин

Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023

Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии, заявил Путин

Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T17:28

2023-06-16T17:28

2023-06-16T17:57

пмэф-2023

россия

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878736311_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_e2ef8dd1ae93ce7668ece82026a0422d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Россия никогда не закрывала дверь для дипломатии, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не закрывали никогда (дверь для дипломатии – ред.), это они (Запад) ее решили там прикрыть, в щелку заглядывают…" - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, в мире, владимир путин