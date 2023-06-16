https://ria.ru/20230616/deti-1878752787.html

Северная Осетия примет на отдых 750 детей из Запорожской области

Северная Осетия примет на отдых 750 детей из Запорожской области - РИА Новости, 16.06.2023

Северная Осетия примет на отдых 750 детей из Запорожской области

Северная Осетия готова принять на оздоровление 750 детей из подшефного Черниговского района Запорожской области, а также 200 детей из Белгородской области,... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T18:02

2023-06-16T18:02

2023-06-16T18:02

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

черниговский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Северная Осетия готова принять на оздоровление 750 детей из подшефного Черниговского района Запорожской области, а также 200 детей из Белгородской области, сообщил в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Ранее власти регионов договорились о том, что Северная Осетия возьмет шефство над Черниговским районом Запорожской области, которому, в частности, поможет в восстановлении инфраструктуры и социальных вопросах. "Мы уже приняли первую партию детей из Черниговского района в начале июня и договорились, что будем по графику принимать детей на оздоровление", - сказал Меняйло. Он уточнил, что согласно договоренности, текущим летом регион пример 750 детей из Черниговского района. "Мы понимаем, что в Черниговском районе численность населения 18 тысяч примерно, поэтому такого количества детей, наверное, не будет, но мы говорим о том, что готовы принять", - отметил он. Кроме того, по его словам, Северная Осетия принимает детей из Белгородской области, в общей сложности планируется принять 200 детей на все лето. "Мы готовы, условия позволяют. Это будет не в ущерб оздоровлению детей жителей республики", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/stroitelstvo-1878750865.html

черниговский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей меняйло, черниговский район