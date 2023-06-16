https://ria.ru/20230616/davlenie-1878801491.html

Лавров рассказал о давлении Запада на страны Персидского залива

Лавров рассказал о давлении Запада на страны Персидского залива - РИА Новости, 16.06.2023

Лавров рассказал о давлении Запада на страны Персидского залива

Попытки давления на страны Персидского залива со стороны Запада есть, но они не дают результатов, заявил в интервью RT в пятницу на полях ПМЭФ министр... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T21:41

2023-06-16T21:41

2023-06-16T21:41

пмэф-2023

персидский залив

россия

сша

сергей лавров

экономика

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Попытки давления на страны Персидского залива со стороны Запада есть, но они не дают результатов, заявил в интервью RT в пятницу на полях ПМЭФ министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Давление есть, но тот факт, что практически ни одно государство из мирового большинства Глобального Юга не присоединилось к санкциям показывает, что попытки этого давления не дают результатов", - сказал Лавров в интервью, отвечая на вопрос журналиста, наблюдает ли он примеры давления США и Запада на страны Персидского залива в связи с наращиванием взаимодействия с Россией. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230616/garantii-1878778826.html

персидский залив

россия

сша

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персидский залив, россия, сша, сергей лавров, экономика, в мире