Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о давлении Запада на страны Персидского залива - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
21:41 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/davlenie-1878801491.html
Лавров рассказал о давлении Запада на страны Персидского залива
Лавров рассказал о давлении Запада на страны Персидского залива - РИА Новости, 16.06.2023
Лавров рассказал о давлении Запада на страны Персидского залива
Попытки давления на страны Персидского залива со стороны Запада есть, но они не дают результатов, заявил в интервью RT в пятницу на полях ПМЭФ министр... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T21:41
2023-06-16T21:41
пмэф-2023
персидский залив
россия
сша
сергей лавров
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Попытки давления на страны Персидского залива со стороны Запада есть, но они не дают результатов, заявил в интервью RT в пятницу на полях ПМЭФ министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Давление есть, но тот факт, что практически ни одно государство из мирового большинства Глобального Юга не присоединилось к санкциям показывает, что попытки этого давления не дают результатов", - сказал Лавров в интервью, отвечая на вопрос журналиста, наблюдает ли он примеры давления США и Запада на страны Персидского залива в связи с наращиванием взаимодействия с Россией. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230616/garantii-1878778826.html
персидский залив
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_418ac10d3d6712e2deed37b848337473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
персидский залив, россия, сша, сергей лавров, экономика, в мире
ПМЭФ-2023, Персидский залив, Россия, США, Сергей Лавров, Экономика, В мире
Лавров рассказал о давлении Запада на страны Персидского залива

Лавров: попытки давления Запада на страны Персидского залива есть, но они безрезультатны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Попытки давления на страны Персидского залива со стороны Запада есть, но они не дают результатов, заявил в интервью RT в пятницу на полях ПМЭФ министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Давление есть, но тот факт, что практически ни одно государство из мирового большинства Глобального Юга не присоединилось к санкциям показывает, что попытки этого давления не дают результатов", - сказал Лавров в интервью, отвечая на вопрос журналиста, наблюдает ли он примеры давления США и Запада на страны Персидского залива в связи с наращиванием взаимодействия с Россией.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Лавров рассказал о выстраивании гарантий безопасности с Западом
Вчера, 19:35
 
ПМЭФ-2023Персидский заливРоссияСШАСергей ЛавровЭкономикаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала