https://ria.ru/20230616/chaykovskiy-1878680692.html

На Украине посмотрели проект, посвященный Чайковскому

На Украине посмотрели проект, посвященный Чайковскому - РИА Новости, 16.06.2023

На Украине посмотрели проект, посвященный Чайковскому

Проект "Страна Чайковского" набрал более трех миллионов просмотров из 38 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного конкурса имени Петра... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:54

2023-06-16T16:54

2023-06-16T16:54

культура

новости культуры

международный конкурс имени чайковского

конкурс имени п. и. чайковского

музыка

петр чайковский

валерий гергиев

ирина винер

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Проект "Страна Чайковского" набрал более трех миллионов просмотров из 38 стран, сообщили РИА Новости в пресс-службе Международного конкурса имени Петра Чайковского. Видео смотрели зрители из России, США, Германии, Беларуси, Турции, Израиля, Казахстана, Литвы, Латвии, Великобритании, Японии, Грузии, Ирландии, Финляндии, Кипра, Южной Кореи, Франции, Швеции, Австрии, Канады, Болгарии, Испании, Италии, Эстонии, Молдавии, Австралии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Польши, Армении, Нидерландов, Испании, Болгарии, Чехии, Таиланда, Перу и Украины.В проекте лидеры различных направлений и артистическая молодежь читают фрагменты из дневниковых записей композитора. Среди участников Валерий Гергиев, Ирина Винер, Ильдар Абдразаков, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Юрий Башмет, Анатолий Карпов, Владимир Спиваков, Сергей Безруков и другие. Видео представлены на сайте Международного конкурса имени Петра Чайковского.

https://ria.ru/20230609/muzyka-1877299783.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, международный конкурс имени чайковского, конкурс имени п. и. чайковского, музыка, петр чайковский, валерий гергиев, ирина винер, россия, испания, болгария