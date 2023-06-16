https://ria.ru/20230616/byudzhet-1878714380.html

Путин назвал принципы, по которым надо сформулировать федеральный бюджет

Путин назвал принципы, по которым надо сформулировать федеральный бюджет - РИА Новости, 16.06.2023

Путин назвал принципы, по которым надо сформулировать федеральный бюджет

Федеральный бюджет на будущие три года необходимо сформулировать на базе политики, направленной на развитие экономики предложения, и повышении эффективности... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:48

2023-06-16T16:48

2023-06-16T16:48

пмэф-2023

экономика

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Федеральный бюджет на будущие три года необходимо сформулировать на базе политики, направленной на развитие экономики предложения, и повышении эффективности бюджетных расходов, заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. "Реализация политики, направленной на развитие экономики предложения, и повышение эффективности бюджетных расходов - это те приоритеты, на базе которых необходимо сформулировать федеральный бюджет на будущую трехлетку", - сказал Путин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин