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Силуанов назвал самый правильный способ финансирования допрасходов бюджета - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
10:17 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/byudzhet-1878543777.html
Силуанов назвал самый правильный способ финансирования допрасходов бюджета
Силуанов назвал самый правильный способ финансирования допрасходов бюджета - РИА Новости, 16.06.2023
Силуанов назвал самый правильный способ финансирования допрасходов бюджета
Министр финансов России Антон Силуанов назвал несколько путей финансирования возможного увеличения расходов бюджета: увеличить дефицит, повысить налоги или... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:17
2023-06-16T10:17
пмэф-2023
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов назвал несколько путей финансирования возможного увеличения расходов бюджета: увеличить дефицит, повысить налоги или перераспределить "бюджетный пирог", последнее - лучший путь, но и самый тяжелый, считает он. "Если мы хотим больше расходов, значительных расходов, то надо понять - откуда возьмутся деньги? Денег же из воздуха не бывает. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляция и ставки за это заплатят, население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги - за это тоже заплатят - не знаю какие налоги, можно обсуждать - и те, и другие", - сказал он в рамках делового завтрака "Сбера" на тему: "Российская экономика – новый курс. Приоритеты и альтернативы" на ПМЭФ."Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего "бюджетного пирога". И сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать", - уверен глава Минфина. Министр также отметил, что за последние три года - с 2019 по 2022 год - расходы выросли в 1,5 раза. "Было 18, стало 29 триллионов рублей. Куда дальше? Самый лучший ответ - залезть внутрь и оттуда найти расходы", - заключил Силуанов. По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета за январь-май составили 9,818 триллиона рублей, а расходы - 13,229 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов назвал самый правильный способ финансирования допрасходов бюджета

Силуанов убежден, что при увеличении расходов нужно перераспределять бюджетный пирог

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов назвал несколько путей финансирования возможного увеличения расходов бюджета: увеличить дефицит, повысить налоги или перераспределить "бюджетный пирог", последнее - лучший путь, но и самый тяжелый, считает он.
"Если мы хотим больше расходов, значительных расходов, то надо понять - откуда возьмутся деньги? Денег же из воздуха не бывает. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляция и ставки за это заплатят, население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги - за это тоже заплатят - не знаю какие налоги, можно обсуждать - и те, и другие", - сказал он в рамках делового завтрака "Сбера" на тему: "Российская экономика – новый курс. Приоритеты и альтернативы" на ПМЭФ.
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"Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего "бюджетного пирога". И сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать", - уверен глава Минфина.
Министр также отметил, что за последние три года - с 2019 по 2022 год - расходы выросли в 1,5 раза. "Было 18, стало 29 триллионов рублей. Куда дальше? Самый лучший ответ - залезть внутрь и оттуда найти расходы", - заключил Силуанов.
По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета за январь-май составили 9,818 триллиона рублей, а расходы - 13,229 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: события и лица
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Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

Карин Кнайсль, Министр иностранных дел Австрийской Республики

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

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ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

Сессия Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

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Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

Мэр Москвы Сергей Собянин

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

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На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

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Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

Дмитрий Зауэрс, Заместитель председателя правления, Газпромбанк, Наталья Стадченко, Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства и Руслан Юнусов, Учредитель Общества с ограниченной ответственностью ЛИФТ Центр

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Участник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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