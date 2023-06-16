Силуанов назвал самый правильный способ финансирования допрасходов бюджета

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов назвал несколько путей финансирования возможного увеличения расходов бюджета: увеличить дефицит, повысить налоги или перераспределить "бюджетный пирог", последнее - лучший путь, но и самый тяжелый, считает он. "Если мы хотим больше расходов, значительных расходов, то надо понять - откуда возьмутся деньги? Денег же из воздуха не бывает. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляция и ставки за это заплатят, население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги - за это тоже заплатят - не знаю какие налоги, можно обсуждать - и те, и другие", - сказал он в рамках делового завтрака "Сбера" на тему: "Российская экономика – новый курс. Приоритеты и альтернативы" на ПМЭФ."Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего "бюджетного пирога". И сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать", - уверен глава Минфина. Министр также отметил, что за последние три года - с 2019 по 2022 год - расходы выросли в 1,5 раза. "Было 18, стало 29 триллионов рублей. Куда дальше? Самый лучший ответ - залезть внутрь и оттуда найти расходы", - заключил Силуанов. По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета за январь-май составили 9,818 триллиона рублей, а расходы - 13,229 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%. Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов назвал несколько путей финансирования возможного увеличения расходов бюджета: увеличить дефицит, повысить налоги или перераспределить "бюджетный пирог", последнее - лучший путь, но и самый тяжелый, считает он.
"Если мы хотим больше расходов, значительных расходов, то надо понять - откуда возьмутся деньги? Денег же из воздуха не бывает. Либо мы будем увеличивать дефицит и, соответственно, инфляция и ставки за это заплатят, население и бизнес. Либо мы с вами увеличим налоги - за это тоже заплатят - не знаю какие налоги, можно обсуждать - и те, и другие", - сказал он в рамках делового завтрака "Сбера" на тему: "Российская экономика – новый курс. Приоритеты и альтернативы" на ПМЭФ.
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"Либо мы все-таки наши дополнительные расходы возьмем из действующего "бюджетного пирога". И сделаем так, что те траты, которые сегодня есть, их перенести либо на потом, либо отложим и включим то, что нам надо. Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать", - уверен глава Минфина.
Министр также отметил, что за последние три года - с 2019 по 2022 год - расходы выросли в 1,5 раза. "Было 18, стало 29 триллионов рублей. Куда дальше? Самый лучший ответ - залезть внутрь и оттуда найти расходы", - заключил Силуанов.
По предварительной оценке Минфина, доходы федерального бюджета за январь-май составили 9,818 триллиона рублей, а расходы - 13,229 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 27%.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит - 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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