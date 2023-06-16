https://ria.ru/20230616/budanov-1878809454.html

Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета

Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета - РИА Новости, 16.06.2023

Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета

Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в пятницу якобы присутствовал на заседании... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T23:09

2023-06-16T23:09

2023-06-16T23:09

специальная военная операция на украине

киев

берлин (город)

в мире

кирилл буданов

владимир зеленский

илья кива

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в пятницу якобы присутствовал на заседании военного кабинета. "Было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов…" - заявил он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Подтверждающих фото и видео с мероприятия опубликовано не было. Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.

https://ria.ru/20230616/budanov-1878778945.html

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киев, берлин (город), в мире, кирилл буданов, владимир зеленский, илья кива, верховная рада украины