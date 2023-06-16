Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/budanov-1878809454.html
Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета
Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета - РИА Новости, 16.06.2023
Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета
Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в пятницу якобы присутствовал на заседании... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T23:09
2023-06-16T23:09
специальная военная операция на украине
киев
берлин (город)
в мире
кирилл буданов
владимир зеленский
илья кива
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_0:42:1043:629_1920x0_80_0_0_c331ac6b09c2eb03a7f3daf7024c0f5d.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в пятницу якобы присутствовал на заседании военного кабинета. "Было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов…" - заявил он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Подтверждающих фото и видео с мероприятия опубликовано не было. Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.
https://ria.ru/20230616/budanov-1878778945.html
киев
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876231213_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_891999ca534b2bd60fc66779e3213c8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, берлин (город), в мире, кирилл буданов, владимир зеленский, илья кива, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Берлин (город), В мире, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Илья Кива, Верховная Рада Украины
Зеленский заявил, что Буданов принял участие в заседании военного кабинета

Зеленский утверждает, что Буданов в пятницу принял участие в заседании военного кабинета

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов в пятницу якобы присутствовал на заседании военного кабинета.
«
"Было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала... И был Буданов…" - заявил он в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. Подтверждающих фото и видео с мероприятия опубликовано не было.
Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине.
Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
В госпитале в Берлине, где может быть Буданов, запретили съемку
Вчера, 19:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевБерлин (город)В миреКирилл БудановВладимир ЗеленскийИлья КиваВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала