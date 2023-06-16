https://ria.ru/20230616/budanov-1878778945.html
В госпитале в Берлине, где может быть Буданов, запретили съемку
В госпитале в Берлине, где может быть Буданов, запретили съемку - РИА Новости, 16.06.2023
В госпитале в Берлине, где может быть Буданов, запретили съемку
Сотрудники военного госпиталя в Берлине, где может быть глава ГУР Украины Кирилл Буданов, не стали в пятницу днём обсуждать с корреспондентом РИА Новости эту... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:35
2023-06-16T19:35
2023-06-16T19:35
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в мире
берлин (город)
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кирилл буданов
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БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники военного госпиталя в Берлине, где может быть глава ГУР Украины Кирилл Буданов, не стали в пятницу днём обсуждать с корреспондентом РИА Новости эту информацию и запретили снимать здание даже снаружи. Больница бундесвера расположена в берлинском центральном районе Митте. В ней с 2014 года проходили лечение ряд украинских активистов и военнослужащих. В пропускном пункте, находящемся в фойе медучреждения, корреспонденту РИА Новости в пятницу днём положительно ответили на вопрос, может ли он навести справки о находящемся на лечении человеке. Но после упоминания имени главы ГУР Украины Кирилла Буданова от комментариев отказались и порекомендовали позвонить в приёмное отделение больницы. Обнаружив, что корреспондент снаружи снимает центральное здание больницы, одна из общавшихся с ним ранее сотрудниц выбежала из фойе и сообщила, что съёмки военного объекта запрещены, а в случае публикации грозит штраф и судебное разбирательство. При этом, в картах Google схожие кадры госпиталя находятся в общественном доступе. Само центральное здание больницы сообщается с несколькими корпусами, которые либо выходят глухими стенами на улицу, либо ограждены металлическими заборами в сетку, затемнёнными зелёной тканью. Также у госпиталя есть несколько охраняемых въездов для автомобилей и машин скорой помощи. Между тем, военный врач ВМС Доротея Вестхофф-Германо, которая по совместительству является представителем пресс-службы министерства обороны сообщила на запрос корреспондента РИА Новости, что не подтверждает информации о нахождении в госпитале Буданова. Представитель приёмной больницы в телефонном разговоре с РИА Новости в четверг также сообщал, что Буданов лечение в данном медучреждении не проходит. Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что руководитель военной разведки Украины Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.
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в мире, берлин (город), украина, киев, илья кива, кирилл буданов, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Берлин (город), Украина, Киев, Илья Кива, Кирилл Буданов, Верховная Рада Украины
В госпитале в Берлине, где может быть Буданов, запретили съемку
В госпитале в ФРГ, где может быть Буданов, отказались дать комментарий и запретили съемку
БЕРЛИН, 16 июн - РИА Новости. Сотрудники военного госпиталя в Берлине, где может быть глава ГУР Украины Кирилл Буданов, не стали в пятницу днём обсуждать с корреспондентом РИА Новости эту информацию и запретили снимать здание даже снаружи.
Больница бундесвера расположена в берлинском центральном районе Митте. В ней с 2014 года проходили лечение ряд украинских активистов и военнослужащих.
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В пропускном пункте, находящемся в фойе медучреждения, корреспонденту РИА Новости в пятницу днём положительно ответили на вопрос, может ли он навести справки о находящемся на лечении человеке. Но после упоминания имени главы ГУР Украины Кирилла Буданова от комментариев отказались и порекомендовали позвонить в приёмное отделение больницы.
Обнаружив, что корреспондент снаружи снимает центральное здание больницы, одна из общавшихся с ним ранее сотрудниц выбежала из фойе и сообщила, что съёмки военного объекта запрещены, а в случае публикации грозит штраф и судебное разбирательство. При этом, в картах Google схожие кадры госпиталя находятся в общественном доступе.
Само центральное здание больницы сообщается с несколькими корпусами, которые либо выходят глухими стенами на улицу, либо ограждены металлическими заборами в сетку, затемнёнными зелёной тканью. Также у госпиталя есть несколько охраняемых въездов для автомобилей и машин скорой помощи.
Между тем, военный врач ВМС Доротея Вестхофф-Германо, которая по совместительству является представителем пресс-службы министерства обороны сообщила на запрос корреспондента РИА Новости, что не подтверждает информации о нахождении в госпитале Буданова. Представитель приёмной больницы в телефонном разговоре с РИА Новости в четверг также сообщал, что Буданов лечение в данном медучреждении не проходит.
Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что руководитель военной разведки Украины
Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве
и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине.
Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива
заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.
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