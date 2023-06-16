https://ria.ru/20230616/budanov-1878595309.html

Пушилин прокомментировал сообщения о состоянии Буданова

Пушилин прокомментировал сообщения о состоянии Буданова - РИА Новости, 16.06.2023

Пушилин прокомментировал сообщения о состоянии Буданова

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что у него нет достоверной и проверенной информации о состоянии руководителя военной разведки Украины Кирилла... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:39

2023-06-16T12:39

2023-06-16T12:39

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

кирилл буданов

денис пушилин

россия

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что у него нет достоверной и проверенной информации о состоянии руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова. Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что руководитель военной разведки Украины Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. "Находясь в Питере, трудно контролировать ситуацию в Киеве… У меня нет достоверной, проверенной информации", - ответил Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/budanov-1878457669.html

украина

россия

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, украина, кирилл буданов, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр