https://ria.ru/20230616/budanov-1878595309.html
Пушилин прокомментировал сообщения о состоянии Буданова
Пушилин прокомментировал сообщения о состоянии Буданова - РИА Новости, 16.06.2023
Пушилин прокомментировал сообщения о состоянии Буданова
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что у него нет достоверной и проверенной информации о состоянии руководителя военной разведки Украины Кирилла... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:39
2023-06-16T12:39
2023-06-16T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
кирилл буданов
денис пушилин
россия
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что у него нет достоверной и проверенной информации о состоянии руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова. Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что руководитель военной разведки Украины Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. "Находясь в Питере, трудно контролировать ситуацию в Киеве… У меня нет достоверной, проверенной информации", - ответил Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/budanov-1878457669.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, кирилл буданов, денис пушилин, россия, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Кирилл Буданов, Денис Пушилин, Россия, Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин прокомментировал сообщения о состоянии Буданова
Пушилин заявил, что не располагает достоверной информацией о состоянии Буданова