https://ria.ru/20230616/budanov-1878523293.html

"В прекрасном здоровье". В разведке Украины рассказали о состоянии Буданова

"В прекрасном здоровье". В разведке Украины рассказали о состоянии Буданова - РИА Новости, 16.06.2023

"В прекрасном здоровье". В разведке Украины рассказали о состоянии Буданова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что руководитель ГУР Кирилл Буданов "в прекрасном здоровье" и "весь... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T08:40

2023-06-16T08:40

2023-06-16T08:40

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов утверждает, что руководитель ГУР Кирилл Буданов "в прекрасном здоровье" и "весь в работе". Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что руководитель военной разведки Украины Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. "Отличные дела, прекрасное здоровье, хороший аппетит", - заявил Юсов в эфире телемарафона на украинских ТВ. По его словам, он лично общался с Будановым, который "полон планов, весь в работе, очень мало свободного времени, огромное количество задач". Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР. При этом Буданов не появляется публично именно с 29 мая, в тот день он в последний раз выкладывал в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. Время появления этого поста – 15.20. В то время как, согласно данным сервиса Flightradar, самолет за Будановым вылетал несколькими часами ранее. Однако из данного видео Буданова не понятно, когда оно было снято. Официальные власти киевского режима опровергали 5 июня распространяющиеся на Украине новости о смерти Буданова, однако ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.

https://ria.ru/20230615/budanov-1878457669.html

https://ria.ru/20230604/zaluzhnyy-1876130092.html

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в мире, украина, кирилл буданов, берлин (город)