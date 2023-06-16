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Путин: под многими иностранными брендами продают товары, сделанные в России
Путин: под многими иностранными брендами продают товары, сделанные в России - РИА Новости, 16.06.2023
Путин: под многими иностранными брендами продают товары, сделанные в России
Под многими иностранными брендами в РФ предлагают продукцию, которая производится в России, ее выпуск не прекратится и после ухода иностранцев, заявил президент РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:34
2023-06-16T15:34
2023-06-16T15:57
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Под многими иностранными брендами в РФ предлагают продукцию, которая производится в России, ее выпуск не прекратится и после ухода иностранцев, заявил президент РФ Владимир Путин. "Под многими иностранными брендами уже давно продается продукция, которая полностью производится на наших мощностях. По сути, это российские товары, только с зарубежными логотипами, так что их выпуск с уходом владельцев торговых марок не прекратится, только логотип меняется, да прибыль от этого бизнеса остается у нас в стране", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
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экономика, технологии, россия, владимир путин
ПМЭФ-2023, Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин: под многими иностранными брендами продают товары, сделанные в России
Президент Путин: под многими иностранными брендами продают товары, сделанные в России