https://ria.ru/20230616/brendy-1878662141.html
В России подали более 90 тысяч заявок на регистрацию брендов, заявил Путин
В России подали более 90 тысяч заявок на регистрацию брендов, заявил Путин - РИА Новости, 16.06.2023
В России подали более 90 тысяч заявок на регистрацию брендов, заявил Путин
Российские производители за прошлый год подали более 90 тысяч заявок на регистрацию отечественных брендов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T15:18
2023-06-16T15:18
2023-06-16T16:09
пмэф-2023
владимир путин
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российские производители за прошлый год подали более 90 тысяч заявок на регистрацию отечественных брендов, заявил президент РФ Владимир Путин."За один только прошлый год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию торговых знаков. Кроме одежды и обуви это в основном программное обеспечение, бытовая химия, парфюмерия, косметика и так далее. Не открою тайну, если скажу, что в ходе общения с представителями отечественных деловых кругов все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Выступление Путина на ПМЭФ. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230616/infrastruktura-1878675687.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, экономика
ПМЭФ-2023, Владимир Путин, Экономика
В России подали более 90 тысяч заявок на регистрацию брендов, заявил Путин
Путин: российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию своих брендов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Российские производители за прошлый год подали более 90 тысяч заявок на регистрацию отечественных брендов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За один только прошлый год российские производители подали более 90 тысяч заявок на регистрацию торговых знаков. Кроме одежды и обуви это в основном программное обеспечение, бытовая химия, парфюмерия, косметика и так далее. Не открою тайну, если скажу, что в ходе общения с представителями отечественных деловых кругов все чаще звучит просьба не пускать блуждающие иностранные компании назад", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Путин поручил расширить вложения средств в крупные инфраструктурные проекты